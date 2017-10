Californië verbiedt politie deel te nemen aan deportatie immigranten

In Californië is een wet goedgekeurd die lokale politie-agenten verbiedt mensen vragen te stellen over hun immigratiestatus. De agenten mogen ook niet deelnemen aan federale initiatieven om immigranten te deporteren.

De wet is ondertekend door gouverneur Jerry Brown en wordt op 1 januari 2018 van kracht. Ook illegale immigranten die in de gevangenis zitten kunnen enkel buiten de staat worden gedeporteerd indien ze schuldig zijn bevonden aan bepaalde misdaden. Californië wordt zo de facto een ‘sanctuary state’. Dat is een staat die maar beperkt of geen inspanningen doet om de federale wetten inzake immigratie na te leven.

ICE zal illegale immigranten wel oppakken

Het hoofd van de federale immigratiedienst ICE (Immigration and Customs Enforcement) heeft al gereageerd. Volgens hem hebben zijn mensen, ondanks deze wet, geen andere keuze dan illegale immigranten in Californië te arresteren. Wie in Californië gearresteerd wordt zal dan ook naar een detentiecentrum buiten die staat worden gedeporteerd. De ICE vreest dat de ‘Golden State’ anders ‘een magneet’ voor illegale immigranten zal worden.

Volgens Jerry Brown, de Democratische gouverneur van de staat Californië, verbiedt zijn wet de ICE niet om in zijn staat activiteiten uit te voeren. “Dat mogen ze met hun eigen mensen en middelen altijd doen.” Wat de wet wel doet is verhinderen dat daarvoor de lokale politie wordt ingeschakeld.

Trump wil fondsen voor ‘sanctuary states’ inhouden

Californië zou naar schatting 2,3 miljoen illegale immigranten herbergen. Minister van Justitie Jeff Sessions heeft er bij de politiediensten in alle staten op aangedrongen om ongedocumenteerde immigranten op te pakken. President Donald Trump heeft er mee gedreigd federale fondsen in te houden die normaal bestemd voor staten of steden die zich het ‘sanctuary’-etiket opplakken.