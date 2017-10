Dove onder vuur voor ‘racistische’ reclamecampagne

Dove krijgt veel kritiek na een reclamecampagne op Facebook. Het bedrijf maakte reclame voor zeep door een reeks beelden waarop een vrouw met een donkere huidskleur in een blanke vrouw verandert. De beelden zijn intussen verwijderd en Dove heeft z’n verontschuldigingen aangeboden.

Op de beelden maakte Dove reclame voor zeep, maar nu lijkt het alsof de huidskleur van de zwarte vrouw wordt ‘witgewassen’. Er kwam dan ook veel kritiek op het bericht. Sommige Facebook-gebruikers verdedigen Dove, aangezien er ook een campagne circuleerde waarbij een blanke vrouw in een Aziatische verandert. Volgens hen wil de producent alleen maar duidelijk maken dat hun zeep voor alle soorten huid bedoeld is. Maar dat die bewuste reeks foto’s verkeerd geïnterpreteerd wordt, valt natuurlijk ook te begrijpen. Dove verwijderde daarop de reclame van Facebook en maakte z’n verontschuldigingen over. “We betreuren ten zeerste dat de campagne ophef heeft veroorzaakt”, klinkt het. “Een foto die we onlangs op Facebook hebben gepost is er niet in geslaagd om een vrouw met een gekleurde huid doordacht te presenteren.” Niet de eerste keer Helaas voor Dove hebben surfers nu ook eerdere campagnes opgerakeld, want het is niet de eerste keer dat het bedrijf zich met z’n zeep mispakte. In 2011 werden ze al eens beschuldigd van racisme toen ze drie vrouwen naast elkaar plaatsten. Ideaal om aan te tonen dat de zeep voor alle huidskleuren staat, ware het niet dat er achter de zwarte vrouw ‘voor’ stond en achter de blanke ‘na’.

En in 2015 was het ook prijs toen Dove op één van hun producten de omschrijving plaatste: ‘ voor normale tot donkere huid ‘. Alsof iemand met een gekleurde huid dus niet normaal is.

Wellicht zijn het allemaal toevalstreffers en heeft Dove dit helemaal niet racistisch bedoeld, maar we vragen ons af of ze niet eens beter een ander reclameteam in dienst zouden nemen.