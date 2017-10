Nog één week om oude munt van één pond uit te geven

Over één week verdwijnen de oude Britse munten van één pond uit roulatie. Daarna zijn ze nog wel inwisselbaar in de banken, maar winkels zullen het recht hebben om het geld te weigeren. De oude ronde pond wordt vervangen door nieuwe hoekige munten.

De munten zijn de voorbije maanden flink in waarde afgenomen, maar één pond is momenteel nog altijd iets meer waard dan 1,11 euro. Het oude muntstuk is rond, terwijl het nieuwe hoekig is met twaalf verschillende zijden. Dat zou volgens de Britten het veiligste muntstuk ter wereld moeten zijn. De munt heeft zelfs een hologram gekregen, en zal veel lichter zijn dan de oude pond.

Betekent dit dat de oude munten over een week niks meer waard zijn? Niet helemaal, maar winkels zullen het geld wel kunnen weigeren. In het Verenigd Koninkrijk kan je ze nadien wel nog inwisselen in de bank, maar The Royal Mint heeft liever dat het geld op een natuurlijke manier uit circulatie wordt genomen.