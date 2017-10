Noorse voetbalvrouwen krijgen hetzelfde loon als mannen

De speelsters van de nationale voetbalploeg van Noorwegen krijgen vanaf nu hetzelfde loon als de mannen. Die opmerkelijke beslissing heeft de voetbalbond van het land aangekondigd. De Noorse voetbalvrouwen krijgen zo een loon dat bijna dubbel zo hoog ligt als vroeger. Een unicum in de topsport.

Moeten mannen en vrouwen in topsport evenveel verdienen? De discussie was er vorige week ook in ons land nog toen bleek dat de mannelijke winnaar van de marathon van Brussel veel meer geld had gekregen dan de vrouwelijke winnaar. De beslissing van de Noorse voetbalbond om z’n vrouwen evenveel te betalen als z’n mannen is opmerkelijk. “Bedankt om deze stap te zetten voor vrouwelijke atleten”, reageerde de Noorse vleugelspeelster Caroline Graham Hansen.”Dit betekent heel veel voor ons, voor ons team, onze sport, en voor alle vrouwelijke atleten daarbuiten, die hetzelfde werk doen, dezelfde sport als mannen, maar die minder worden betaald”, schreef ze op Instagram. “Als jullie zeggen dat een gelijk loon is zoals het moet zijn, breng je me aan het huilen. Ik wil jullie allemaal knuffelen.”

Meer succes dan mannen De beslissing is uniek in het voetbal, een sport die doorgaans aan mannen wordt toegeschreven omdat ze veel meer aandacht trekken dan wedstrijden met vrouwenteams. Ergens verklaart dat ook de grote loonkloof, maar Noorwegen hoopt een voorbeeld te zijn voor andere landen. In het verleden heeft de Noorse vrouwenploeg wel al succes geboekt. Zo werden ze in 1995 wereldkampioen, en in 2000 wonnen ze goud op de Olympische Spelen. Ze waren ook al twee keer Europees kampioen. Op het voorbije EK in Nederland verloren de Noorse vrouwen nog met 0-2 van onze Red Flames. Ze werden samen met onze dames in de groepsfase uitgeschakeld. Hoe dan ook hebben de vrouwen in Noorwegen al meer successen behaald dan hun mannelijke collega’s. Hun laatste WK-deelname dateert al van 1998, en ook in de kwalificatiecampagne voor het WK 2018 in Rusland liggen ze er al een tijdje roemloos uit.

Studies, werken en voetbal Toch heeft de beslissing daar niet veel mee te maken. “Noorwegen is een land waar gelijkheid heel belangrijk is, dus het is een goede zaak voor het land en voor de sport”, zegt spelersbaas Joachim Walltin aan de BBC. Hij wijst erop dat het hogere loon zeker voor de meisjes een groot verschil zal maken. “Sommige van hen werken en studeren, en ze spelen ook nog voetbal, dus is het lastig om beter te worden.” “Voor hen is het belangrijk om evenveel respect te krijgen. De voetbalbond kan dit zien als een investering die het niveau van het vrouwenteam kan opkrikken.” Andere landen zullen in elk geval met grote ogen naar de Noorse vrouwen kijken. Zo ook een ander Scandinavisch land, Denemarken. Daar zegden de vrouwen in september nog een vriendschappelijke wedstrijd tegen Nederland af door een geschil over geld met de Deense voetbalbond. Uiteindelijk hebben de mannelijke spelers de vrouwen een bedrag aangeboden om hen uit de kosten te helpen.