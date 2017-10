Orkaan Nate spaart de Amerikaanse kust

Orkaan Nate heeft dan toch geen nieuw drama aangericht in de het zuiden van de VS. Daar werd hij aangekondigd als de derde tropische storm in een goede maand tijd, na de orkanen Harvey en Irma. Nate zwakte snel af tot een tropische storm toen hij aan land ging.

Nate was de eerste orkaan sinds Katrina in 2005 die in Mississippi aan land ging. Logisch dat ze zich daar ernstig zorgen maakten. Zeker nadat de orkanen Harvey en Irma al heel veel schade hebben aangericht in de gebieden rond de staat. Orkaan Maria ging niet aan land in de VS, maar vormde de derde van een bijzonder hevige orkaanmaand in de Atlantische oceaan. En nu dus Nate, maar die haalde gelukkig niet zo verwoestend uit als z’n voorgangers.

Geen nieuwe Katrina

Ze hadden in de staat Mississippi natuurlijk wel hun voorzorgen genomen. Twaalf jaar geleden richtte Katrina een enorme catastrofe aan in New Orleans. Nate beukte met rukwinden van zo’n 140 kilometer per uur in op de kust, maar zwakte daarna snel af tot een tropische storm. Nate is de voorbije uren twee keer aan land gegaan in het zuiden van de VS. Gisterenavond deed hij dat al in het zuidoosten van Louisiana, maar daar wonen niet zo veel mensen. Wegen liepen onder water en Nate zette gebouwen in de regio zonder stroom.

Maar al snel werd duidelijk dat Nate niet de intensiteit en kracht van Harvey en Irma zou hebben. Tot nu toe is er geen sprake van dodelijke slachtoffers. Iets meer dan duizend mensen zouden de nacht uit voorzorg in een schuilkelder hebben doorgebracht. Maar ook de schade aan gebouwen zou meevallen. De andere orkanen hebben al voor een recordbedrag aan schade veroorzaakt.

In Centraal-Amerika heeft orkaan Nate eerder wel zwaar uitgehaald. Daar zijn meer dan twintig doden geteld. Over het algemeen eindigt het orkaanseizoen boven de Atlantische Oceaan op het einde van deze maand.