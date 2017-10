Online publiceren of op papier? Het antwoord kan verbazen…

Is een mediabedrijf beter af met 10 miljoen online bezoekers dan wel met 100.000 abonnees op zijn papieren publicatie? Dat is een vraag die steeds meer mediabedrijven zich beginnen te stellen.

Weinige sectoren zijn de voorbije jaren dermate getorpedeerd als de media. De reclame-inkomsten van magazines en kranten zijn samen met het aantal abonnees de voorbije tien jaar ongeveer gehalveerd.

Wat is er gebeurd? Onder druk van het internet moesten uitgevers op zoek naar grote aantallen online lezers. Dat kon enkel door daar grote delen van hun productie gratis ter beschikking te stellen. Google en Facebook zouden dan wel voor publiek zorgen.

Dat leek eerst goed nieuws, maar het draaide al snel uit op een bloedbad. Verschillende titels (Business Week, Time, Rolling Stone,…) zijn verdwenen of voor een habbekrats verkocht. Die titels zijn dan ook nog eens verwaterd. Mensen lezen niet langer iets in De Standaard of in De Morgen, neen, “ze hebben het gelezen op Facebook.”

De mythe van de digitale advertentie

Uitgevers hebben zich dus laten vangen aan ‘de mythe van de digitale advertentie.’ 10 miljoen bezoekers op een website lijkt fantastisch, maar is het niet. Zo’n aantal heeft een veel kleinere impact dan de 100.000 die een tijdschrift of een krant kopen. Die laatste groep creëert veel meer waarde en vereenzelvigt zich makkelijker met het merk dan de digitale massa.

Steeds meer uitgevers proberen hun merken nu in ere te herstellen. Ze diversifiëren naar activiteiten buiten de media. Het modeblad Vogue opent café’s en restaurants in verschillende steden. Condé Nast, ‘s werelds belangrijkste uitgever van ‘lifestyle’-magazines, opende recent een mode-academie in Londen.

Nog een niet onbelangrijk gegeven: ‘s werelds grootste consumentengoederenorganisatie Procter & Gamble, snijdt fors in zijn digitale budgetten. Meer nog, het zegt daarvan geen enkele impact op zijn verkopen te voelen. Een deel van die budgetten vloeit nu zelfs terug naar printpublicaties.

Conclusie: Uitgevers doen er goed aan hun merken in ere te herstellen en te diversifiëren naar activiteiten die niet noodzakelijk met media te maken. Toch lijkt de machtspositie binnen de media definitief te zijn verschoven van uitgevers naar de technologie. Nu één tijdperk ten einde komt blijft enkel de vraag hoe lang traditionele uitgevers zullen overleven in het volgende.