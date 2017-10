Heeft de CD&V zelf geen ambities? Koen Geens schaart zich achter premier Charles Michel

© RTL Vandaag is Geens de nummer twee van CD&V, na vicepremier Peeters. Maar die laatste gooit zich helemaal in de campagne voor de Antwerpse sjerp. En wie weet, als hij die kan veroveren van Bart De Wever (N-VA) in 2018, krijg je federaal een stevige herschikking van de kaarten. In 2014 nog trok Peeters als dé kandidaat-premier van CD&V naar de kiezer, en was hij tijdens de onderhandelingen erg lang ook de man die iedereen verwachtte als nieuwe eerste minister. Pas helemaal op het eind koos CD&V-voorzitter Wouter Beke voor Marianne Thyssen als Europees Commissaris, en liet CD&V zo het mogelijke premierschap van Peeters aan Charles Michel.

Maar Geens kwam met een eerder verassend antwoord, op de vraag van Deborsu dit weekend. “Ik denk dat Charles Michel een heel goede eerste minister is. Ik hou er enorm van om met hem samen te werken. En voor mij zou het heel goed zijn als we een regering Michel II krijgen”. Geens lijkt op die manier dus premier Michel een tweede termijn te gunnen.

Dat is op zich vreemd. Over het premierschap zoemen de geruchten al langer, in de aanloop naar 2019. Voor CD&V is er het hardnekkig gerucht dat Wouter Beke, de huidige partijvoorzitter graag een gooi zou doen naar de sleutels van de Zestien. Maar dat zijn het soort scenario’s die iets te ver vooruitblikken: de federale verkiezingen zijn nog ruim anderhalf jaar weg. Alleen maakt de gemeenteraadsverkiezingen in de herfst van 2018 dat we naar één langgerekte campagne gaan, vanaf de zomer van 2018.

Michel heeft zeker zin

Voor de MR is dat een heel gevoelig dossier. Binnen zijn partij staat Michel zeer sterk. Terwijl grote rivaal de PS langzaam verkruimelt en de PTB groeit, houdt de MR relatief gezien stand. Dat maakt een nieuwe federale coalitie waarschijnlijk mogelijk, al zal het cdH er ook wel bij moeten. Die partij vormde met de MR de nieuwe Waalse regering. Michel zelf staat te popelen om opnieuw een termijn te doen, zoveel is wel duidelijk.

Maar of het dan opnieuw Michel wordt, dat is lang niet zeker. Dit weekend nog maakte De Tijd gewag van een scenario waarbij de N-VA deze keer wel degelijk het premierschap opeist, en Jan Jambon naar voor schuift als eerste minister. Dat zou historisch ongezien zijn voor de Vlaams-nationalisten, die altijd gepast hebben voor de Zestien. Maar helemaal onlogisch is het ook niet: zowel Jambon als Francken zijn opgeklommen tot absolute zwaargewichten in de partij, die de Vlaamse regering in de schaduw zetten met hun populariteit. Dan kan je net zo goed dat premierschap deze keer wel opeisen, te meer omdat met het cdH de boel wat meer naar links zou opschuiven.