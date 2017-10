De speech van premier Michel was 10 pagina’s te lang, maar bevat wel een interessante oproep

Het parlement heeft z’n politiek jaar op gang getrapt, het laatste voor de verkiezingen. Premier Charles Michel (MR) greep het moment vooral aan om te tonen “dat er tot op het eind zal doorgewerkt worden.” Daardoor raakte de speech afgeladen vol, en was hij tien pagina’s langer dan vorig jaar. Het maakte de zaak langdradig: de premier z’n interessante oproep tot een meer respectvol, waardig debat, ging zo wat verloren.

Een pak langer dan vorig jaar

Het was dus aan Charles Michel (MR) om zijn jaarlijkse speech te geven. Een spanningsboog is er in feite al lang niet meer: het zomerakkoord was de grote triomf van de premier. Dat daarna bij de uitvoering het eeuwige gekibbel weer opstak, de meerderheid zal het vandaag graag even vergeten: nu is het supporteren voor de premier.

Maar is het zijn wat saaie grijs-blauwe pak? Is het omdat er dit jaar geen spanningsboog was, geen nachtelijk beraad in de aanloop naar de speech? Of is het de poging van de premier om zo volledig mogelijk te zijn, en daarom echt alles op te sommen wat deze regering nog van plan is, om toch maar het beeld te ontkrachten dat deze ploeg geen ambitie meer heeft, een dik jaar voor de verkiezingen? Feit is dat de speech de volle 38 bladzijden telt, tien meer dan de afgelopen jaren. Wat langdradig dus.

Het huis zit nochtans zoals altijd afgeladen vol, zowel bij de parlementsleden als op de regeringsbanken. De staatssecretarisssen moeten een stoeltje bijschuiven, de schoenen van Pieter De Crem (CD&V) blinken opvallend, nu ze niet meer onder een bank moeten schuiven. Alleen Philippe De Backer (Open Vld) heeft zich van de pikorde niets aangetrokken en zich toch op de banken van de ministers gezet. Voor Steven Vandeput, de N-VA-minister van Defensie, is er geen plek meer. Er zit niets anders op dan bij de N-VA-staatssecretarissen Zuhal Demir en Theo Francken te gaan zitten, ook op een stoeltje.

Beke met z’n tablet, De Wever op de achterste bank