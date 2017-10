1 op 3 recensies over Franse hotels zijn vals

De overheidsdienst controleerde 127 webshops die overnachtingen, auto’s, huishoudapparaten en kledij verkopen. Meestal ging het om horeca-uitbaters die zich voordoen als een klant en zelf positieve reviews schrijven over hun eigen zaak. Ook gebeurde het vaak dat uitbaters en personeel negatieve commentaren op websites van concurrenten achterlieten.

Positieve reviews = vol hotel

Moeten we zwaar tillen aan die vervalste recensies? Blijkbaar wel, als we kijken naar een onderzoek van Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. Het onderzoeksproject van Holthof en Van Tilburg bestudeerde het belang van sociale media en online travel agents (OTA’s) voor de hotelsector in Vlaamse steden. Vooral TripAdvisor en Facebook werden ingezet voor klantenwerving en –binding. Amper vijf procent van de hotelgasten plaatsten achteraf een online review. Meestal ging het om een positieve recensie (70 procent). Slechts 10 procent van de reviews was expliciet negatief.

Maar de belangrijkste bevinding: de online reviews hebben wel degelijk invloed op de hotelprestaties. Hoe hoger de tevredenheidsscore, hoe duurder een beschikbare kamer is en hoe meer online reviews, hoe voller het hotel. Uitbaters hebben dus alle belang bij positieve reviews voor hun eigen zaak en negatieve reviews voor de concurrentie. Helaas is het niet evident om na te gaan welke reviews vals zijn en welke echt.

Frankrijk is natuurlijk België niet, maar met enige nuancering en voorzichtigheid kunnen deze resultaten in grote lijnen wel doorgetrokken worden naar het buitenland. Wat kan hieruit worden afgeleid? Blijf kritisch over wat geschreven staat! Recensies die sterk verschillen van de meerderheid, zouden weleens vervalst kunnen zijn.