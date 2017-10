Ex-hoofdredactrice van Dag Allemaal brengt boek uit

Ilse Beyers, de voormalige hoofdredactrice van Dag Allemaal, heeft een boek uitgebracht. Twee jaar na haar troonsafstand heeft ze een nieuwe wending aan haar carrière gegeven. Met haar boek legt ze de lat hoog en hoopt ze de Vlaamse Sex And The City te lanceren.

“Mijn slechtste beste vriendin”: de eerste worp van Ilse Beyers, klinkt als een sappige quote boven een artikel dat onder haar leiding had kunnen verschijnen. Maar het is chicklit pur sang. “Het is puur entertainment”, zegt Beyers aan onze redactie. “Het gaat over een vrouw die door haar man bedrogen wordt. Ze denkt dat één van haar vier beste vriendinnen de andere vrouw is, wat helaas heel herkenbaar voor veel vrouwen.” Wat erop volgt ook: venijn, wantrouwen, cava, nog meer cava en achterklap.Toch is het boek niet zo autobiografisch als sommige lezers misschien hopen. “Het is misschien herkenbaar, maar zeker niet autobiografisch. Ik heb het gelukkig nog niet moeten meemaken.” Al plukte ze wel inspiratie in haar voortuin: bij haar eigen vriendinnen. En die BV’s, die ze 12 jaar op de voet volgde, moeten die ook vrezen? “Nee”, lacht Beyers. “Ik heb mijn personages niet op één persoon gebaseerd. Dus ook niet op één BV in het bijzonder. Niemand zal kunnen zeggen ‘oh, dat ben ik’. Ook de BV’s niet. Maar ik heb natuurlijk wel uit mijn omgeving verschillende kenmerken van verschillende mensen gebruikt. Of gesteund op verhalen van vrienden en kennissen.”