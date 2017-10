Colruyt en MIVB winnaars Marketer of the Year-award

Punten voor Colruyt en MIVB: hun marketingmanagers mogen de prijs voor beste marketeer van 2017 op hun hemd spelden. Die prijs werd woensdagavond uitgereikt aan twee laureaten die met hun realisaties op het vlak van marketing ‘het vak’ uitdragen bij het grote publiek. Met andere woorden David Favest en Guy Elewaut hebben respectievelijk MIVB en Colruyt dichter bij de mensen gebracht.

Het zijn dit jaar de marketeers van twee grote spelers die in de prijzen vallen in de jaarlijkse ceremonie van Trends/Tendances. Guy Elewaut van Colruyt België werd in de bloemetjes gezet omdat hij voor de winkelgigant de app ‘MyColruyt‘, een soort shoppingbuddy, lanceerde.

Die shoppingbuddy en de marketingcampagne rond het bekende lageprijzenbeleid van Colruyt deden de jury, bestaande uit leden van BAM, de redactie van Trends/Tendances en een jury van Master Marketeers de Nederlandstalige prijs aan Elewaut uitreiken. Elewaut startte als redacteur bij De Tijd, maar stapte over naar de communicatiedienst van Delhaize, waar hij zes jaar geleden het marketingteam versterkte.

In 2015 verhuisde Elewaut dan naar Colruyt, waar hij vooral focuste op de digitale doorstart van het Colruyt-merk en dat lageprijzenbeleid. Voldoende om de jury voor hem te laten kiezen. Elewaut zelf ziet hoe zijn ervaring in de communicatiesector ook van pas komt als marketeer. “Marketing is communicatie, dat is luisteren naar de consument”, zegt hij.

Marketingstrategie gebaseerd op Stromae

Ook de Franstalige laureaat koos voor een digitale focus. Bij het hervormen van het imago en de marketingstrategie van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB moest David Favest komaf maken met de oubollige sfeer die MIVB nog uitademende. Daarvoor inspireerde hij zich op zanger Stromae: jong, kleurrijk, multicultureel en open.

De nieuwe strategie achter MIVB stoelde hij dan ook op vier pijlers: de liefde voor Brussel, de klant centraal stellen, reclame met impact en het internet voorrang geven voor de communicatie. Opvallend: Favest kwam oorspronkelijk uit de automobielsector: hij werkte eerste voor Kia, Fiat en Chrysler.