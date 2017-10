Hervorming lokale besturen: OCMW’s en 925 betaalde mandaten worden afgeschaft

Vanaf 1 januari 2019 gaan de OCMW’s op in de gemeentebesturen. daardoor worden de OCMW-raden en 925 betaalde mandaten geschrapt. De maatregel is door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) goedgekeurd.

Belangrijkste hervorming van lokale besturen sinds 40 jaar. Meer en beter sociaal beleid en minder politieke mandaten! #deveranderingwerkt https://t.co/nCeaUH2yIj — Liesbeth Homans (@LiesbethHomans) October 12, 2017

Net een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 geeft de Raad van State groen licht voor het decreet lokaal bestuur. Dat schrijft Het Nieuwsblad. In dat plan van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) staat dat de OCMW’s opgaan in de gemeentebesturen. Een belangrijke stap vooruit volgens Homans: “Hierdoor kunnen de lokale besturen zich niet alleen efficiënter organiseren, maar verbetert ook de toegankelijkheid van de dienstverlening en zorgen we voor een sterk geïntegreerd lokaal sociaal beleid.”

Wat verandert er concreet? Voor al je vragen kan je vanaf 1 januari 2019 aan hetzelfde loket in het gemeentehuis terecht. Zo moet ook de drempel verdwijnen om naar het OCMW te stappen. Niemand weet immers waarom je precies naar het gemeentehuis stapt.

© Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten Takenpakket gemeentepersoneel verandert Ook voor de ambtenaren betekent dit een radicale verandering. Niet enkel voor de 70.000 OCMW-werknemers, maar ook voor hun 130.000 collega’s van de gemeentelijke administratie. Die moeten niet meteen voor hun job vrezen, enkel hun takenpakket verandert. Sociale problemen moeten overal aandacht krijgen, bij álle gemeentelijke diensten. “Zo kan de dienst ruimtelijke ordening bij de aanleg van een nieuw plein zitbanken plaatsen voor ouderen om de sociale cohesie te bevorderen”, zegt Nathalie Debast van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten in Het Nieuwsblad. “Of een ander voorbeeld: bij afvalophaling is het belangrijk om kwetsbare groepen lagere tarieven aan te rekenen of hen extra uitleg te geven over sorteren.”