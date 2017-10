“Kelly en Mattis bespraken wat te doen als Trump als eerste een kernaanval beveelt”

“John Kelly, de stafchef van president Donald Trump, en James Mattis (foto), de Amerikaanse minister van Defensie, hebben gesprekken gevoerd omtrent wat te doen in het geval de president als eerste een kernaanval zou bevelen.” Dat schrijft Gabriel Sherman, in een column in het magazine Vanity Fair . Beide zijn oud- generaals in het Amerikaanse leger.

“De voorbije dagen heb ik met een zestal prominente Republikeinen en adviseurs van Donald Trump gepraat. Alle omschrijven ze het Witte Huis als ‘in crisis’, terwijl adviseurs moeite hebben om de president in toom te houden. De president lijkt steeds meer ongefocust en zwartgallig,” aldus Sherman.

De snelkookpan

Eenzelfde teneur weerklinkt in de Washington Post:

“Op amper enkele dagen heeft Trump alle bruggen rondom hem verbrand. […] een van zijn vertrouwelingen vergeleek de president met een “fluitende theepot”, die, wanneer de president onvoldoende stoom aflaat, “verandert in een snelkookpan die ontploft”.

De echte prioriteit? Donald Trump wint

De Amerikaanse president lijkt stilaan een derde politieke partij, die continu oorlog voert tegen het establishment, de elite, en dat wars van elke ideologie. De onderwerpen die hij daarbij [liefst via Twitter] aansnijdt zijn zo divers dat niemand er een lijn in terug kan vinden. Van de NFL, over voorbehoedsmiddelen, tot Bob Corker of het intrekken van de licentie van de tv-zender NBC, het maakt Trump verder ook weinig uit. Bij elke uithaal wordt hij door de media in de ‘spotlights’ gezet. De beste omschrijving staat deze week dan misschien ook op de cover van Forbes magazine, onder titel “In het hoofd van Trump”: