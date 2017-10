18 inzichten van 18 uiterst succesvolle beleggers

Er staat zoveel beleggingsadvies op internet dat je het onmogelijk allemaal kan lezen, laat staan nagaan of het in de praktijk ook zou werken. Daarom is het geen slecht idee om je niet te veel bezig te houden met het advies van academici en theoretici en je te concentreren op dat van de meest succesvolle beleggers in de geschiedenis.

1. John Templeton:

“De vier gevaarlijkste woorden voor een belegger zijn ‘ditmaal wordt het anders.'”

2. Barton Biggs:

“Kwantitatief onderzoek en wiskundige vergelijkingen falen omdat ze bedoeld zijn om in beeld te zetten wat in de vorige cyclus gewerkt zou hebben. De volgende cyclus blijft een raadsel dat gewikkeld is in een enigma.”

3, Benjamin Graham:

“Het is absurd om te veronderstellen dat het gewone volk ooit geld zal kunnen verdienen via marktvoorspellingen.”

4. Jack Bogle:

“Als je problemen hebt met de gedachte 20% van je kapitaal te verliezen op de aandelenbeurs, dan zijn aandelen niets voor jou.”

5. Philip Fisher:

“Er zijn tal van individuen actief op de beurs die van alles de prijs kennen, maar van niets de waarde.”

6. Warren Buffett:

“Wees angstig wanneer anderen hebberig zijn en hebberig wanneer anderen angstig zijn.”

7. Bob Farrell:

“Het gewone volk koopt het meeste aan wanneer de prijs hoogst is en het minste wanneer hij laagst is.”

8. Jeremy Grantham:

“Je doet er beter aan geduldig te wachten op het juiste moment en geen enkele aandacht te schenken aan wat anderen doen – wat bijna onmogelijk is voor een professionele belegger.”

9. Ken Fisher:

“Je kan geen strategie ontwikkelen rond eindeloze mogelijkheden. Gebruik de geschiedenis om plausibele scenario’s te ontwikkelen en interpreteer economische, sentimentele en politieke factoren om te voorspellen welke scenario het meest waarschijnlijke is.”

10. Charles Ellis:

“De lange termijn is nooit verrassend voor een goede belegger, maar de korte termijn altijd. Nu weten we dat we ons best niet te veel concentreren op het rendement van een aandeel, maar eerder op de manier waarop met risico wordt omgegaan.”

11. Bill Miller:

“Net zoals in het spiegelpaleis reflecteren de markten niet altijd correct alle beschikbare informatie. Meestal is de markt te pessimistisch wanneer het slecht gaat en te optimistisch wanneer het goed gaat.”

12 George Soros:

“Als je beleggen entertainend en leuk vindt, ben je waarschijnlijk geen geld aan het verdienen. Goed beleggen is saai.”

13. Thomas Rowe Price Jr.:

“Elk bedrijf is een samenloop van individuen en reflecteert de persoonlijkheden en zakelijke filosofie van zijn stichters en leiders. Als je een bedrijf wilt begrijpen is het zeer belangrijk om de achtergrond te kennen van de voormalige leiders en de hoop en ambitie van de huidige.”

14. Carl Icahn:

“Zakelijk Amerika wordt gekenmerkt door enorme bureaucratieën en de kern van het probleem is het gebrek aan echte democratie in het zakenleven.”

15. Peter Lynch:

“Beleggen zonder onderzoek te verrichten is zoals pokeren zonder naar je kaarten te kijken.”

16. John Neff:

“Het is niet altijd gemakkelijk om iets te doen dat niet populair is, maar dat is wel hoe je geld verdient. Koop aandelen die er slecht uitzien voor minder nauwkeurige beleggers en hou ze bij tot hun echte waarde wordt erkend.”

17. Henry Kravis:

“Zonder integriteit heb je niets. Je kan het ook niet kopen. Al heb je al het geld in de wereld, als je geen moreel en ethisch persoon bent, heb je eigenlijk helemaal niets.”

18. Ray Dalio:

“Een economie is eenvoudigweg de som van alle transacties en een transactie is iets heel eenvoudig. Doch, omdat er zoveel van zijn, lijkt de economie complexer dan ze is. Als je de economie niet bekijkt van de top naar beneden toe, maar van de individuele transactie naar boven toe, is ze veel gemakkelijker te begrijpen.”