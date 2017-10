Belgische robot kan rijpe aardbeien selecteren

Het technologiebedrijf Octinion uit Hoogstraten heeft een robot ontwikkeld om de efficiëntie van de aardbeienpluk gevoelig op te drijven. De machine zou in staat zijn om rijpe aardbeien te selecteren en voorzichtig te plukken, zodat het vruchtvlees niet zou worden beschadigd.

Het bedrijf hoopt de robot in de loop van volgend jaar bij lokale aardbeiboeren te kunnen testen. Over twee jaar zou de machine commercieel op de markt worden gebracht.

De robot is op dit ogenblik in staat om elke vijf seconden een vrucht te plukken. Mensen kunnen een snelheid van één vrucht per drie seconden halen, maar toch haalt de machine door het verdwijnen van de loonkosten een grotere rendabiliteit.

“De aardbeienpluk gebeurt vooral met seizoensarbeiders en immigranten,” getuigt Tom Coen, chief executive van Octinion. “De jongste tijd is het echter steeds moeilijker om die arbeidskrachten te vinden. De inzet van robots kan voor vele aardbeiboeren een oplossing bieden.”

Verticale landbouw

De robot is dankzij innovatieve beeldtechnologie in staat de rijpe aardbeien te onderscheiden. Dankzij een verregaande fijngevoeligheid kan de machine de aardbeien ook plukken zonder het vruchtvlees te beschadigen. Bij vruchten die daarentegen nog niet rijp zijn, kan de robot zelfs inschatten op welk tijdstip er voor de pluk best wordt teruggekomen.

De robot kan bij de pluk ook de steel van de vrucht scheiden. Daardoor wordt belet dat de aardbei ook in de korf nog beschadigd zou kunnen worden. Bovendien zorgt de machine er ook voor dat de vruchten in de verpakking met hun mooiste rode kleur worden getoond, zodat klanten gemakkelijker tot een aankoop kunnen worden verleid.

De robot van Opinion werkt met aardbeien die op tafels groeien. Daardoor kan volgens Tom Coen ook het waterverbruik worden beperkt en kan op dezelfde oppervlakte ook een grotere productie worden gegarandeerd. Octinion merkt op dat de robot ook aan verticale landbouw zou kunnen worden aangepast.

De robot werd door Octinion ontwikkeld in samenwerking met het Research Center of Hoogstraten, het centrum van de Vlaamse aarbeienteelt. Op termijn wil het bedrijf de robot ook inzetten bij de andere teelten, zoals paprika’s, tomaten of komkommers. (mah)