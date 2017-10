De Chinese autoriteiten willen een sterkere greep op de grote technologiebedrijven van het land. Bedoeling is dat de Chinese staat een belang in bedrijven zoals Tencent, Weibo of Alibaba zou verwerven en een vertegenwoordiger zou krijgen in de raden van bestuur van de ondernemingen.

Op die manier zou de overheid een grotere zeggingskracht krijgen over het beleid van zijn technologiesector. Het Chinese bedrijfsleven moet al met een strikt overheidstoezicht rekening houden, maar de nieuwe ingreep zou de autoriteiten ook een ongekend inzicht bieden in het leven van de miljoenen burgers die van de diensten van de technologiesector gebruik maken.

In China werden privébedrijven door het communistische regime in de jaren vijftig van de voorbije eeuw verboden. In de jaren tachtig werd dat strikte verbod opgeheven, omdat men besefte dat ondernemingen een belangrijk instrumenten voor economische groei waren. De relatie tussen het bedrijfsleven en de Chinese regering blijft bijzonder moeilijk.

Sinds Xi Jinping vijf jaar geleden Chinees president werd, is de greep van de overheid op de maatschappij en de economie opnieuw verscherpt. Onder meer wordt geëist dat ondernemers prioriteit geven aan patriottisme en de richtlijnen van de communistische partij volgen.

Innovatie

Technologie heeft de voorbije decennia in China een grote bloeiperiode gekend. Dat succes wordt door een aantal betrokkenen in belangrijke mate toegeschreven aan de terughoudendheid van de Chinese autoriteiten. Door een gebrek aan vertrouwdheid met de sector, zou de overheid niet hebben durven ingrijpen. Technologie werd immers gezien als een risicovolle activiteit.

Daardoor bleef technologie echter lange tijd gespaard van een grote inmenging van de Chinese overheid. Die houding is voorbije jaren echter veranderd. Vorig jaar werd het idee gelanceerd om belangen van 1 procent te nemen in de technologiebedrijven.

Sommige partijen zeggen dat het voor de overheid wellicht financieel bijzonder moeilijk zou zijn die plannen te realiseren. Een belang van 1 procent in Tencent zou de overheid alleen al een bedrag van meer dan 4 miljard dollar kosten.

Anderen vrezen dat de inmenging van de overheid niet alleen de relatieve onafhankelijkheid van de ondernemingen zou bedreigen, maar ook innovatie zou afremmen.

Bedrijven zoals Yidian Zixun, Xiaomi en Oppo Electronics hebben al met overheidsparticipaties ingestemd. In die kringen wordt opgemerkt dat uiteindelijk iedereen zal moeten volgen.

Kleine startups zouden rechtstreekse investeringen van Chinese staatsbedrijven ontvangen. Grotere operaties zouden gebeuren met investeringsfondsen die door de Chinese overheid worden gesteund. Van de allergrootste technologieconcerns zou mogelijk worden verwacht dat een aantal aandelen aan de overheid zouden worden geschonken. (mah)