Parijs gaat benzine- en dieselwagens verbieden

Wagens die op benzine of diesel rijden mogen vanaf 2030 Parijs niet meer in. Die drastische beslissing heeft de stad genomen met het oog op het verlagen van de CO2-uitstoot. Daarmee is de Franse hoofdstad een pionier, Frankrijk zelf gaat pas vanaf 2040 de productie van dit soort wagens verbieden. Steden zijn overal maatregelen aan het nemen om het verkeer in de stad milieuvriendelijker te maken. Ook in Belgische steden worden de meest vervuilende wagens al verboden, en de komende jaren zullen steeds meer oude modellen in steden als Antwerpen niet meer binnen mogen. Maar dat is lang niet zo baanbrekend als wat Parijs nu heeft aangekondigd. Daar zullen ook moderne auto’s niet meer binnen mogen als ze op basis van diesel of benzine rijden.

Wel pas vanaf 2030, maar dat is veel sneller dan andere Franse maatregelen. Zo zal de productie van dit soort auto’s in 2040 in het hele land verboden worden. Tegen dan zouden de auto’s dus al tien jaar niet meer welkom zijn in Parijs, dat daarmee toch een pioniersrol speelt. Parijs was enkele jaren geleden ook het decor voor het grote klimaatakkoord dat na jarenlang onderhandelen werd afgesloten tussen de meeste landen van de wereld. In 2024 organiseert de Franse hoofdstad de Olympische Spelen.

Deadline Wie woont of werkt in Parijs zal niet blij zijn met de maatregelen. Nu al krijgt de stad veel kritiek voor de zones waar geen auto’s mogen rijden, voor de autoloze dagen en voor de strenge boetes die chauffeurs krijgen wanneer ze met een auto ouder dan twintig jaar de stad binnenrijden. Christophe Najdovski, verantwoordelijk voor het transportbeleid in het bestuur van burgemeester Anne Hidalgo, zei op de radiozender France Info dat hij het woordje ‘verbod’ liever niet in de mond neemt. Hij ziet het meer als een deadline voor de Parijzenaars om de traditionele auto’s te vervangen door een groen alternatief. Uit cijfers van 2016 blijkt dat er momenteel zo’n 32 miljoen gezinswagens in Frankrijk rondrijden. Op een bevolking van ongeveer 66 miljoen is dat dus één auto op twee inwoners. In Parijs ligt dat aantal veel lager. Veel bewoners van de stad hebben geen eigen auto, aangezien het gemakkelijker is om van het openbaar vervoer gebruik te maken. En net zoals in de meeste grootsteden is er ook een ruim arsenaal aan huurfietsen beschikbaar, alsook hybrides die ze voor korte tijd kunnen huren. Natuurlijk zullen al die maatregelen nog moeten worden uitgebreid als ze dit plan mogelijk willen maken.

Andere steden volgen Parijs is de eerste wereldstad die een datum op het weren van vervuilende auto’s plakt, maar er zullen er zeker nog volgen. Net zoals Frankrijk hebben vele andere Europese landen al beslist dat er over twintig tot dertig jaar geen auto’s op diesel of benzine meer mogen worden gemaakt. Zelfs China verraste recent nog met de beslissing dat ze als grote automarkt dezelfde stap zouden zetten. Een datum hebben ze voorlopig echter niet geprikt. Nederland wil zelfs al vanaf 2025 alleen nog groene wagens verkopen. Noorwegen volgt in 2030, net zoals India. Tegen 2040 volgen dan Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Halverwege deze eeuw hoopt Frankrijk in overeenkomst met de doelstellingen voor het klimaatplan volledig CO2-neutraal te zijn. België zal dus moeten volgen. Eind dit jaar moet er een federaal energiepact op tafel liggen. Vlaanderen lijkt alvast vanaf 2035 met de productie van benzine- en dieselwagens te willen breken.