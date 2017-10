De Australische uitvinders Pete Ceglinski en Andrew Turton hebben met de Seabin een apparaat ontworpen dat dagelijks anderhalve kilogram afval uit de zee kan halen. Daarmee zou een Seabin jaarlijks twintigduizend plastic flessen of meer dan tachtigduizend plastic zakken uit het water kunnen verwijderen.

Ceglinski en Turton kwamen op het idee om de Seabin, een drijvende vuilnisemmer, te bouwen omdat ze als verwoede surfers onophoudelijk met drijvend afval werden geconfronteerd.

De Seabin is inmiddels in dienst genomen door de haven van Portsmouth, die daarmee een wereldprimeur heeft. Het toestel is in staat om afval met een diameter vanaf 2 millimeter op te vangen.

De Seabin is uitgerust met een pomp die water kan opzuigen en langs een filter kan leiden. Afval wordt tegengehouden en in een reservoir opgeslagen. Het apparaat van Ceglinski en Turton kost 3.000 pond en kan twaalf kilogram afval opvangen.

Crowdfunding

De Seabin kan ook drijvende olie opkuisen en haalt drijvende sigarettenpeuken uit het water.

Volgens de ontwerpers zou een haven gemiddeld vier toestellen moeten inzetten om hun gebied vrij van afval te houden. De uitvinders verzamelden met crowdfunding een bedrag van 260.000 dollar om een eerste commercieel exemplaar van de Seabin te bouwen.

Bedoeling is om in een fabriek in Lyon in Frankrijk maandelijks 360 toestellen te bouwen.

Ook de havens van Adriano in Spanje en Helsinki in Finland hebben experimenten met de Seabin op stapel staan. Begin november zou met de officiële verkoop van het apparaat van start worden gegaan.

De uitvinders geven toe dat de Seabin niet de hele maritieme afvalproblematiek zal kunnen oplossen, maar wel is staat is om het leefmilieu langsheen de kusten te beschermen.

Omdat het toestel uitsluitend drijvend afval van het wateroppervlak verwijdert, vormt de Seabin volgens de uitvinders ook geen enkele bedreiging voor het visbestand. (mah)