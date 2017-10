Gentse ondergrondse parkings staan leeg

Het Gentse circulatieplan heeft een duidelijke invloed op het parkeergedrag in de stad. Zo trekken ondergrondse parkings veel minder volk dan verwacht. Daardoor zullen de inkomsten daaruit dit jaar 0,8 miljoen euro lager liggen dan verwacht. Dat wordt wel gecompenseerd door de hogere inkomsten uit de duurder geworden bovengrondse parkings.

Het stadsbestuur van Gent voelt voor het eerst grote gevolgen als gevolg van het nieuwe circulatieplan . Dat blijkt uit cijfers die oppositielid Sandra Van Renterghem (N-VA) opvroeg bij schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). Dat schrijven de kranten van De Persgroep [overzicht] Hoe dichter bij centrum #Gent, hoe duurder parkeren is. Alle tarieven vanaf 1 juli, zonder abo's of kortingen. #circulatieplan pic.twitter.com/legByDIANV — Bert Staes (@bertstaes) May 24, 2017 Toch zijn die lege parkeergarages niet enkel te wijten aan het circulatieplan. Die tendens was eerder al aan de gang. Zo voerde Gent op 1 november 2016 nieuwe, hogere tarieven voor ondergronds parkeren. Op sommige zogenaamde ‘rotatieparkings’ betaal je zelfs tot 26 euro voor een dag parkeren. Ook de prijzen van parkeerabonnementen gingen de lucht in. Het gevolg: er stonden overdag meteen vijf procent minder wagens in de Gentse ondergrondse parkings. Na de invoering van het circulatieplan ging de parkingbezetting alleen maar achteruit. Zo stonden er in april 10,1 procent minder auto’s in de ondergrondse parkings, in mei was dat nog eens 4,3 procent minder en in juni min 6,4 procent. In juli was de daling kleiner door de grote drukte met de Gentse Feesten.

800.000 euro minder dan verwacht Die legere parkings hebben natuurlijk gevolgen voor de spaarpot van stad Gent. De stad had voor 2017 9,63 miljoen euro inkomsten verwacht van de ondergrondse parkings, maar dat zal het niet halen. Het bestuur schat nu zo’n 8,84 miljoen euro te kunnen binnenhalen, bijna 800.000 euro minder dan verwacht dus. Enkel de parkings Vrijdagmarkt en Ramen krijgen meer bezoekers. Voor de Vrijdagmarkt is dat omdat die vanuit zoveel sectoren bereikbaar is, voor Ramen omdat parking Sint-Michiels in de buurt veel duurder geworden is. Alle andere ondergrondse parkings in Gent scoren veel lager dan verwacht

Bovengronds parkeren brengt wel meer op Toch zouden de verliezen van ondergronds parkeren gecompenseerd worden door de winst van bovengronds parkeren. Door het nieuwe parkeerplan kan je nu op heel wat plaatsen in Gent betalend parkeren. Het stadsbestuur verwachtte zich aan 18,35 miljoen euro aan inkomsten, maar het zal waarschijnlijk 19,32 miljoen euro binnenhalen. Dat is bijna een miljoen euro meer dus. Ook Watteeuw stelt dat het verlies aan inkomsten van ondergronds parkeren geen probleem is: “Het was onze bedoeling om minder auto’s in de binnenstad te laten rijden. Meer mensen nemen nu de fiets en we vermoeden dat er ook meer gebruikers van het openbaar vervoer zijn, al wachten we nog op de cijfers. Een enorme operatie als het invoeren van het parkeerplan en het circulatieplan laat zich niet zomaar voorspellen. We zitten nu op 800.000 euro minder, maar dat wordt gecompenseerd door de inkomsten van straatparkeren. Als er lege plekken blijven, kunnen we het aantal voorbehouden bewonersplaatsen optrekken.”