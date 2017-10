Oscarorganisator wijst Harvey Weinstein de deur

“We doen dit niet alleen om ons af te scheiden van iemand die het respect van zijn collega’s niet verdient, maar we proberen ook de boodschap uit te dragen dat de tijd van moedwillige onwetendheid en schandelijke medeplichtigheid aan seksueel roofgedrag en intimidatie op de werkplek voorbij is in onze industrie”, zo laat The Academy weten in een statement . “Wat er hier aan de hand is, is een groot probleem dat geen plaats heeft in onze maatschappij.”

Het ontslag kwam er nadat zijn broer, Bob Weinstein, The Academy daar in een interview met The Hollywood Reporter toe had opgeroepen. “Ik ga een brief schrijven om te zeggen dat hij uit The Academy moet gegooid worden”, zei hij. Hij sprak sinds het bekend raken van het nieuws nog maar twee keer met zijn broer, die hij “arrogant” en een “pestkop” noemde. “Hij heeft echt geen spijt”, stelt hij. “Ik hoopte te horen ‘oh mijn god, wat heb ik gedaan?’, maar dat hoorde ik niet.” “Ik walg van de acties van mijn broer”, sloot hij af. “Ik voel mee met de slachtoffers.”

Steeds meer mensen en organisaties vallen de producer nu openlijk af. Dat terwijl er steeds meer actrices en bewijsmateriaal naar voren komt. Al blijft Weinstein, bij monde van zijn woordvoerster, alle beschuldigingen van seksuele contacten zonder onderlinge toestemming ontkennen. “Met alle respect voor de vrouwen die dergelijke beschuldigingen hebben geuit, maar meneer Weinstein gelooft dat al die relaties wederzijds waren.”

The Godfather: Part II

The Academy zou ook werk maken van het schrappen van de Oscar die Weinstein in 1999 kreeg voor zijn werk voor de film Shakespeare In Love. Al is dat nog niet officieel bevestigd. Weinstein is ondertussen ook niet meer welkom bij BAFTA, de Britse tegenhanger van The Academy.

Het is de eerste keer dat The Academy iemand omwille van persoonlijke redenen aan de deur zet. Mensen als Bill Cosby, Roman Polanski en Mil Gibson zijn zo dus nog wel lid. De enige persoon die ooit uit The Academy is gegooid, was The Godfather: Part II-acteur Carmine Caridi, maar dat was omwille van een heel andere reden. Hij had ‘screeners‘ voor de Oscars (previews die mensen uit de filmindustrie krijgen nog voor de echte release) geleend aan iemand die films illegaal op het internet verspreidde.

Het bestuur van The Academy bestaat uit 54 leden, allemaal leidende acteurs, regisseurs en executives, waaronder ook Tom Hanks, Whoopi Goldberg en Steven Spielberg.