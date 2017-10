Koerdistan: oorlog van morgen is vandaag begonnen

In de mainstreammedia is vorige maand weinig aandacht besteed aan een referendum, dat nochtans grote gevolgen voor het Midden-Oosten dreigt te hebben. De kans is aanzienlijk dat de volgende oorlog daar zal worden uitgevochten, schreven we hier minder dan een maand geleden. Alles lijkt er op dat die oorlog nu al begonnen is. Maandag is het Iraakse leger de stad Kirkuk binnengevallen om er de Koerden te verjagen. Dat meldt de Iraakse staatstelevisie

Maar de Koerden en hun Peshmerga-militie hebben zich de voorbije maanden ‘incontournable’ gemaakt in de regio. [Peshmerga betekent “Zij die oog in oog met de dood staan”. Het formele hoofd van de Peshmerga is Massoud Barzani, de president van Iraaks-Koerdistan. Peshmergatroepen zijn verantwoordelijk voor de verdediging van het land, de mensen en instellingen van Iraaks-Koerdistan. De Peshmerga’s maken net als onder andere Israël en Iran gebruik van vrouwelijke soldaten.]

AFP PHOTO / SAFIN HAMED

De Koerden zijn tot aan de tanden gewapend

Door het Westen gefinancierd en door de VS tot aan de tanden gewapend hebben de Koerden een belangrijke rol gespeeld in de strijd tegen de Islamitische Staat. Daarbij zijn ze er niet enkel in geslaagd verloren grondgebied te heroveren, maar hebben ze ook nieuwe territoria ingenomen.

Het doel van de Iraakse militaire operatie is duidelijk. De Iraakse machthebbers geven zo aan dat ze het resultaat van het referendum niet aanvaarden. (Meer dan 90% van de kiezers hebben voor onafhankelijkheid gestemd). Ook willen de Iraki’s de olievelden heroveren waarop de Koerden 3 jaar geleden de hand hadden kunnen leggen.

Voorlopig blijven de gevechten beperkt, maar is er sprake van een escalatie van het geweld. De Koerdische leiders spreken alvast van een ‘oorlogsverklaring’.

Begrijpt u het nog?

Dit conflict dreigt dus de allianties die de Islamitische Staat hebben overwonnen teniet te doen. Het soennitische Turkije en het sjiietische Iran zijn natuurlijke vijanden van de 30 à 40 miljoen Koerden, die verspreid leven over 4 landen: Turkije, Iran, Irak en Syrië.

Turkije steunt de Iraakse militairen en Iran probeert voornamelijk de verschillende Koerdische deelgemeenschappen tegen elkaar op te zetten. [De Koerden zijn verdeeld in twee grote stromingen. Enerzijds zijn er de volgelingen van de in Turkije gestichte PKK, wiens ideologie oorspronkelijk het Marxisme-Leninisme was, maar ondertussen werd ingeruild voor het Koerdisch nationalisme. Anderzijds is er de in Irak gestichte en meer conservatieve PDK, die wordt geleid door Massoud Barzani, de initiatiefnemer van het voormelde referendum.]

© Screenshot Arte

Ook de VS en Europa zitten met een probleem

Ook de Amerikaanse en Europese strijdkrachten zitten hier met een probleem. Die steunen enerzijds Irak aan en naast het front, maar anderzijds ook de Koerden. Zoals eerder gemeld werden die tot de tanden bewapend om de Islamistische Staat aan te pakken.

Rusland houdt zich voorlopig op de vlakte en zegt een pacifistische oplossing te willen zoeken.