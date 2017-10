De traditionele banken zullen inspanningen moeten doen om hun posities op de betaalmarkten te verdedigen tegen de opmars van technologiebedrijven. Dat betoogde Jes Staley, topman van de Amerikaanse bank Barclays, tijdens de jaarvergadering van het Institute of International Finance.

Staley had het daarbij over een aantal tectonische verschuivingen, die worden aangedreven door technologische evoluties en geopolitieke omstandigheden. Hij voerde aan dat de betaalmarkt, die voor alle banken van groot belang is, de volgende vijftien jaar binnen de financiële wereld wellicht het belangrijkste strijdtoneel zal worden.

Tegenpolen zijn daarbij onder meer grote digitale concerns zoals Amazon of Apple.

Staley betoogde verder dat ook cyberbeveiliging tot de grote bezorgdheden van de financiële sector behoort. Naarmate meer bedrijven met betaalplatformen de markt betreden, zullen volgens hem ook de autoriteiten hun reikwijdte en waakzaamheid moeten uitbreiden.

Onder meer zal volgens de topman van Barclays duidelijk gemaakt moeten worden welke partijen toegang tot betaalinformatie kunnen krijgen.

Bescherming

Staley werd daarin bijgesprongen door Daniel Pinto, hoofd investeringsbanken bij JPMorgan Chase, die onder meer de nood aan algemene normen voor cyberbeveiliging benadrukte. Volgens Pinto moeten echter ook de banken meer inspanningen doen om informatie terzake beter met elkaar te delen.

Marcus Schenck, hoofd zakenbankieren bij Deutsche Bank, wees erop dat de sector zware investeringen doet om het financiële systeem tegen criminelen te beschermen. Er moet volgens hem echter gevraagd worden of de fintech-sector door de regulatoren aan dezelfde normen wordt gehouden.

Onder meer wordt verwezen naar het gigantische datalek dat recent bij het kredietbureau Equifax moest worden vastgesteld. In de Verenigde Staten gaan stemmen op om onder meer de Federal Reserve en de Federal Deposit Insurance Corporation een grotere bevoegdheid te verlenen om ervoor te zorgen dat de kredietbureaus de informatie van de consument efficiënt beschermen. (mah)