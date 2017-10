Ryanair: reizigers verdienen geld aan afgelaste vluchten

Honderden geschrapte vluchten, honderden boze reacties en honderden reizigers die het er niet zomaar bij gingen laten. Bijna iedereen die een compensatie vroeg voor de afgelaste Ryanairvluchten, heeft die ook al gekregen. Sterker nog: veel toeristen zijn nu zelfs blij dat het misging.

Winst door geannuleerde vlucht

Ryanair heeft naar eigen zeggen nu zo’n 97 procent van de reizigers terugbetaald of omgeboekt. Veel toeristen zijn nu zelfs blij dat het misging. Ook Filip Dupont, wiens vlucht werd geschrapt, is aangenaam verrast door de afloop van de zaak: “Ik kreeg mijn tickets terugbetaald, een compensatie van 800 euro en vond bij de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP tickets voor dezelfde periode die maar 50 euro per persoon duurder waren. Dus onze vakantie naar Lissabon ging door en we verdienden er nog 700 euro aan ook.” Dat zegt hij aan Het Nieuwsblad.

Maar Filip is niet de enige die uiteindelijk een flinke compensatie kreeg. Ook de Gentse Kristien De Beule kon haar reis uitstellen en boekte uiteindelijk vluchten bij Brussels Airlines die 50 euro goedkoper waren. Daarboven kreeg ze nog eens 250 euro schadevergoeding per persoon en vier ‘sorryvouchers’ van 80 euro voor een volgende trip. Niet slecht, dus.

Test-Aankoop is not impressed

Enkele fortuinlijke reizigers mogen dan wel tevreden zijn, Test-Aankoop is dat allesbehalve. Simon November, woordvoerder van de organisatie, legt uit waarom: “Dat Ryanair de tickets terugbetaalt en de verplichte compensatie geeft, is niet meer dan normaal. Maar wat nu overkomt als een vlotte afwikkeling is er gekomen onder druk van de media, consumentenorganisaties en de politiek. Maar eerst probeerde Ryanair er onderuit te geraken door overmacht in te roepen.”

November laat daarbij weten dat er later deze week wordt overlegd met de lowcostmaatschappij. Die komt er onder meer door de fameuze travel vouchers van 80 euro, waar de voorwaarden over reisperiode en geldigheidstermijn veel te strikt zouden zijn. Klanten moeten namelijk al boeken voor eind oktober. “En bovendien moet Ryanair ook de uitgaven voor extra vervoer of hotelovernachtingen als gevolg van de annulatie vergoeden, en dat verloopt veel minder vlot”, voegt hij er nog aan toe. Benieuwd hoe dat zal aflopen.