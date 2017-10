Onafhankelijkheid: na Catalonië… een Brits eiland

De bewoners van Canvey Island in Essex willen zich losscheuren van Groot-Brittannië. Daarbij spiegelt de bevolking zich aan de gebeurtenissen in Catalonië.

Canvey Island ligt in het estuarium van de Theems en is door een reeks kreken van de Britse wal gescheiden. De bewoners van het eiland verdragen echter steeds minder dat de beslissingen over hun leven worden genomen door beleidsvoerders op het Britse vasteland.

Canvey riep ook in de jaren zeventig en tachtig van de voorbije eeuw al eens op tot onafhankelijkheid. Het eiland, met een oppervlakte van ruim achttien vierkante kilometer en veertigduizend residenten, is slechts met twee wegen met het Britse vasteland verbonden.

Canvey Island valt onder het bestuur van een regionale raad, die wordt gedomineerd door de conservatieve partij. Het eiland heeft in dat bestuur zeventien vertegenwoordigers, waaronder dertien verkozenen van de Canvey Island Independent Party (CIIP).

Petitie

Dave Blackwell, fractieleider van de onafhankelijkheidspartij, benadrukt dat de eilandbevolking zich niet langer door buitenstaanders wil laten bevelen. “Het is dan ook tijd voor onafhankelijkheid, net zoals ook de Catalanen willen,” aldus Blackwell.

“Daarbij kunnen we best van start gaan met een petitie. Ik ben er zeker van dat 100 procent van de bevolking voor een onafhankelijkheid zou kiezen.”

“Het is onrechtvaardig dat het regionale bestuur meer vertegenwoordigers van het Britse vasteland omvat dan van Canvey,” werpt Blackwell op. “Canvey heeft het recht om zijn eigen toekomst te bepalen. Er kan onmogelijk aanvaard worden dat over het eiland beslissingen worden genomen door figuren die elders wonen.”

George Whatley, een lokale actievoerder tegen onder meer de uitbreiding van de olieraffinage op het eiland, voert aan dat alle beslissingen van de eilandraad ten bate zijn van het Britse vasteland dienen en vaak indruisen tegen de belangen van de lokale bevolking.

Er wordt volgens hem ook geen enkele inspanning gedaan om investeringen in infrastructuur door te drukken.

De economie van Canvey is historisch vooral op landbouw gebaseerd. Tijdens de eerste helft van de voorbije eeuw groeide het eiland echter uit tot één van de meest succesvolle toeristische bestemmingen van Groot-Brittannië. (mah)