Vanaf januari stijgt het nettoloon, maar met hoeveel?

Uit berekeningen die minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft laten maken, blijkt dat wij vanaf januari een hoger nettoloo n kunnen verwachten. In 2015 besliste de regering om een belastingverschuiving (of) toe te passen. Hierdoor worden de sociale bijdragen voor bedrijven en vooral ook de personenbelasting verlaagd.

Minder belasting, meer loon

Volgens De Tijd gaan de belastingen dus naar beneden. Om die belastingverlaging te bereiken wordt de belastingschaal van 30 procent geschrapt. De belastingvrije som en het forfait voor beroepskosten wordt opgetrokken. Je moet ook geen schrik hebben om in de 45%-schaal te vallen, want daar zouden net minder mensen in terecht komen.

De eerste fase van de belastingverschuiving ging in april 2016 in. Sindsdien kregen de lage lonen 83 euro per maand bij en vanaf januari wordt dat 32 euro per maand extra. De gemiddelde lonen stegen met 51 euro per maand en krijgen vanaf januari 28 euro per maand erbij. De hoge lonen krijgen zo’n 23 euro bij.

In 2019 kunnen wij ons weer verwachten aan een extra loonsverhoging want dan volgt een derde en laatste schijf van de taxshift.