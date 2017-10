Werkloosheid daalt: vakbonden krijgen 11,5 miljard minder inkomsten

AFP PHOTO / JOHN THYS

Minder werklozen, dat is in principe voor iedereen goed nieuws. Voor de betrokken zelf: met een job heb je een hoger inkomen en een betere sociale status, voel je je beter in je omgeving, bouw je hopelijk verder je leven op. Voor de maatschappij: de betrokkene betaalt plots belasting, in plaats van dat de regering een uitkering moet betalen.

Eén organisatie heeft dat voordeel alvast niet: de vakbonden. Want die hangen voor een deel van hun budget af van de overheid. Die betaalt immers via de vakbonden de werkloosheidsvergoeding uit, voor al haar leden. En het gaat om veel geld. De Tijd keek de cijfers van minister van Werk Kris Peeters (CD&V) in, en kwam op 165 miljoen euro per jaar aan werkingsmiddelen om die uitkeringen te doen. Maar dat cijfer daalde dus fors, omdat de werkloosheid ook fors daalde: met liefst 11,5 miljoen euro.

Liefst 5,5 miljard loopt langs de vakbonden

In totaal keren de vakbonden zo’n 5,5 miljard uit aan werkloosheidsvergoedingen. Dat cijfer daalde in de laatste jaren met liefst 1 miljard: de werkloosheidscijfers daalden dan ook met meer dan 10 procent.

Zowel ACV als ABVV krijgen 75 miljoen euro om die uitbetaling te organiseren. Maar het ACV moet 5 miljoen inleveren, het ABVV op haar beurt 4,4 miljoen euro. De kleinere vakbond ACLBV kreeg vorig jaar 13,8 miljoen en moet op twee jaar 2,2 miljoen inleveren.

Maar de vakbonden zelf zijn niet in paniek. Ze ‘verdienen’ netto helemaal niets aan de uitbetaling van die werklozensteun, zo zeggen ze. Integendeel, ze moeten zelf energie en middelen steken in die service, die meer kost dan wat de overheid betaalt. Ze steken dus geld toe, zo zeggen ze zelf. En de vakbonden halen het grootste deel van hun inkomsten uit hun lidgeld van hun leden, niet uit die werkloosheidsvergoedingen, zo onderstrepen ze.

Voor de N-VA is het hele systeem onaanvaardbaar. Maar CD&V wil niet raken aan die methode van betalingen. De afgelopen jaren leidde die tegenstelling tot botsingen, onder meer huidige staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) profileerde zich op het dossier. Vermoedelijk komt het bij de volgende regeringsonderhandeling opnieuw op tafel, deze legislatuur verandert er niets.