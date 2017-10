CEO Dutordoir over NMBS: “Iedereen wil gewoon gerust gelaten worden en alles bij het oude laten”

NMBS-CEO Sophie Dutordoir is niet te spreken over de staat waarin ze de NMBS zeven maanden geleden aantrof. In het parlement deed ze de toekomstplannen voor de spoorwegmaatschappij uit de doeken.

Spoorbaas Sophie Dutordoir is naar eigen zeggen van haar “stoel gevallen” over de cultuur waarmee ze zeven maanden geleden geconfronteerd werd bij de NMBS. Dat schrijven de kranten van De Persgroep . “Er heerst een veel te sterke, haast militaire, hiërarchie”, zegt ze in de Kamer.

“Er wordt niet gesproken met elkaar. En de taken zijn veel te ingewikkeld verdeeld. Bij mijn aankomst heb ik vastgesteld dat er geen gedeelde visie bestaat. Iedereen wil gewoon gerust gelaten worden. En de dingen voortzetten zoals ze altijd al hebben bestaan, niet zozeer hoe ze efficiënter kunnen.”

Dutordoir heeft naar eigen zeggen “nog nooit zo veel goede wil en fierheid” gezien als bij de werknemers van de NMBS.

Nieuwe routeplanner en Wifi

Om de NMBS uit de problemen te helpen, heeft Dutordoir vier nieuwe kernwaarden voorgelegd in de Kamer. De vier ‘PRO’S’ van de spoorwegen zijn Professionalisme, Respect, Ondernemerschap en Samenwerking. “Dat lijkt misschien basic”, zegt ze. “Maar als je niet weet wat je prioriteiten zijn, kun je moeilijk aan de slag gaan.”

Allemaal goed en wel, maar wat verandert er nu voor ons als reizigers? De NMBS is van plan om Wifi op de treinen te installeren. Dat laatste is al heel lang een van de belangrijkste eise n van de reizigers, maar het probleem is door de NMBS lang ontkend. Ook komen er nieuwe routeplannen waardoor er meer zitplaatsen zullen zijn en de reistijd korter zal worden.

Momenteel blijven de plannen om voertuigen in te leggen zonder treinbegeleiders in de diepvriezer. “Die treinbegeleiders zijn net een van de dingen die de reizigers het meest appreciëren. Die gaan we dus niet schrappen.”

Bovendien mogen de werknemers zich verwachten aan een modernere arbeidsorganisatie. “Het is belangrijk dat zij weer goesting krijgen om samen aan het werk te gaan”, zegt Dutordoir. “Tegelijk wil ik dat zij meer verantwoordelijkheid opnemen voor hun resultaten.”

Imago opkrikken

Ondanks alle tegenslagen blijft Dutordoir in onze nationale spoorwegmaatschappij geloven: “Ik weiger te aanvaarden dat de NMBS niet beter kan. Wat een privébedrijf kan, kan de NMBS ook. Samen met de werknemers wil ik van de NMBS een modern en performant bedrijf maken.” Ze erkent dat het imago van de NMBS momenteel “niet bijster goed” is. Zo zou meer dan de helft van het personeel niet eens een e-mailadres hebben.

Dutordoir hoopt dat de verbetering van de dienstverlening ook meer mensen zal overtuigen om de omslag te maken van de auto naar de trein.