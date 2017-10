Groen en SP.a hebben een stevig kiesthema: de fietsdoden in Antwerpen

Een bijzonder lang blok in het radionieuws op Radio 1, over een derde fietsdode in Antwerpen in één maand tijd. Waarbij ook Wouter Van Besien (Groen), de grote uitdager van Bart De Wever (N-VA) in Antwerpen, uitgebreid mocht reageren. Het is duidelijk: de media gaat het komende jaar smullen van de strijd tussen Bart De Wever (N-VA) en de linkse oppositie.

“Wij kennen die kruispunten, we weten dat ze gevaarlijk zijn en we kennen ook de oplossing, met name de afstelling van de lichten. Dat men dat niet doet, is vandaag absoluut niet meer verdedigbaar. Ik hoop echt en ik kan het mij niet anders voorstellen dan dat het besef dat we geen dag langer kunnen wachten, doorgedrongen is bij de burgemeester, bij de schepenen en bij de Vlaamse ministers”, zei Van Besien op Radio 1.

En zo werd het fietsbeleid in Antwerpen meteen nationaal nieuws: het past uitstekend in de polemiek die we het komende jaar in Antwerpen mogen verwachten. Het Antwerpse stadsbestuur stond er een beetje lullig bij, uitgerekend een dag voor het ongeval hadden zij in de Antwerpse gemeenteraad een motie om conflictvrije kruispunten in te voeren verworpen. Op zo’n kruispunten steken fietsers en automobilisten nooit samen over.

flickr Zohar Manor-Abel

Kennis probeert de meubelen te redden Antwerpse schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) probeerde nog uit te leggen dat dergelijke motie eigenlijk niet nodig was. Het principe was al aanvaard. Maar in de beeldvorming bleef het rampzalig: alsof het stadsbestuur letterlijk doden op hun geweten heeft. Kennis is ook niet de vlotste communicator: hij deed z’n best om de vloedgolf van verontwaardiging een antwoord te geven, maar of dat lukte is maar de vraag. “Wij hebben die motie niet goedgekeurd omdat hetgeen men vraagt iets is dat we vandaag al doen. Er is in de stad regelmatig overleg over verkeersveiligheidsissues en we zijn bezig met het uitwerken van conflictvrije kruispunten. Wij bekijken alle kruispunten stap voor stap met het Vlaams Gewest”, reageerde ook Kennis aan de radio. Ondertussen matrakkeerde een pak belangengroepen de N-VA-schepen. De werkgroep Bezorgde Ouders verwijt het stadsbestuur “schuldig verzuim”. De Fietsersbond, deel van de klassieke groene achterban, ging nog verder en noemde Kennis “hoe langer hoe ongeloofwaardiger”. Voor de Fietsersbond is een goed fietsbeleid “het terugdringen van de auto”. “En net dat durft de stad niet. De auto blijft prioriteit.”