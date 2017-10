Het vermogen van de Amerikaanse president Donald Trump is op één jaar tijd met 600 miljoen dollar gekrompen. Trump, die zijn rijkdom vooral heeft opgebouwd in onder meer de vastgoedsector en de entertainmentindustrie, zou nu nog over een fortuin van 3,1 miljard dollar beschikken.

Dat blijkt uit een rapport van het magazine Forbes. Trump staat in de ranglijst van de vierhonderd rijkste Amerikanen inmiddels op een 248ste plaats. Vorig jaar rond stond hij nog als 156ste gerangschikt.

De achteruitgang moet worden toegeschreven aan de uitgaven voor de presidentsverkiezingen, een ongunstige vastgoedmarkt en de gevolgen van een gerechtelijk dispuut rond de Trump University.

Forbes voert aan dat de vastgoedportefeuille van Donald Trump het voorbije jaar ongeveer 400 miljoen dollar is ingekrompen. Dat is volgens het magazine grotendeels te wijten aan ongunstige evoluties in New York City.

Onder meer de Trump Tower aan Fifth Avenue in Manhattan heeft een gedeelte van zijn waarde verloren. Ook de golfresorts van de president zouden hebben moeten inleveren omdat een aantal potentiële gebruikers voor alternatieven zouden hebben gekozen.

Daarnaast wordt ook gewezen op een bedrag van 66 miljoen dollar dat de president in de verkiezingsstrijd heeft moeten investeren.

Tenslotte diende ook een schikking van 25 miljoen dollar betaald te worden in een rechtszaak rond de Trump University. Verscheidene studenten hadden de instelling wegens misleiding voor de rechtbank gedaagd. Daarbij werd aangevoerd dat de studenten inzichten was beloofd in de zakelijke successen van de miljardair. Die beloftes zouden echter nooit zijn ingevuld.

Gates

Trump was één van de 51 Amerikaanse superrijken die het voorbije jaar vermogen heeft verloren. Daarentegen konden 289 collega’s hun rijkdom nog verder optrekken. Ondanks het verlies van het voorbije jaar blijft Donald Trump met grote voorsprong de rijkste president uit de Amerikaanse geschiedenis.

De lijst met rijkste Amerikanen wordt aangevoerd door Bill Gates van Microsoft (89 miljard dollar), gevolgd door Jeff Bezos van Amazon (81,5 miljard dollar), Warren Buffett van Berkshire Hathaway (78 miljard dollar), Mark Zuckerberg van Facebook (71 miljard dollar) en Larry Ellison van Oracle (59 miljard dollar).

Donald Trump pakte in het verleden graag uit met zijn zakelijke en financiële successen. Het is volgens Kevin McCoy, redacteur van de Amerikaanse krant USA Today, dan ook de vraag op welke manier de president op de nieuwe cijfers zal reageren. In het verleden uitte hij al herhaaldelijk kritiek op de methodologie die Forbes bij de samenstelling van de rangschikking hanteerde. (mah)