Deze 35-jarige Russische neemt het op tegen Poetin

De Russische tv-presentatrice Ksenia Sobchak zal zich volgende jaar kandidaat stellen voor het Russische presidentschap. Sobchak wordt door Vogue magazine weggezet als ‘de Russische Paris Hilton’. Ze is de dochter van Anatoli Sobchak, de voormalige burgemeester van Sint Petersburg. Haar vader staat opmerkelijk genoeg ook bekend als de mentor van huidig president Vladimir Poetin. Anatoli Sobchak overleed in 2000.

In een interview met TV Rain zei Sobchak dat er een nieuwe generatie Russen is opgestaan die ijveren voor ‘een beschaafd en Europees Rusland’.

“Ik zal deelnemen aan de verkiezingen, niet gewoon als kandidaat, maar als spreekbuis voor wie geen kandidaat kan worden.” schrijft ze in een brief die woensdag in een Moskouse krant werd gepubliceerd.

Sobchak beschikt ook over een Amerikaans paspoort. Tijdens de presidentsverkiezingen van 2012 bracht ze met een videocamera verslag uit van fraude die werd gepleegd. Zo liet ze zien dat mensen diverse keren hun stem uitbrachten in verschillende stembureaus.

Een schertsvertoning?

Politieke analisten meten haar weinig winstkansen toe. Erger nog, haar kandidatuur zou de oppositiebeweging onder linkse kiezers verder verwateren. Anderen denken dat haar kandidatuur niets meer is dan een door het Kremlin georkestreerde schertsvertoning.

In Rusland vinden in maart 2018 presidentsverkiezingen plaats. Verwacht wordt dat Poetin vrij makkelijk een nieuwe zesjarige ambtstermijn in de wacht zal slepen.

Alexei Navalny, de enige geloofwaardige tegenkandidaat, zal zich meer dan waarschijnlijk niet kandidaat mogen stellen. Hij zit momenteel een celstraf van twintig dagen uit omdat hij in de stad Nizhny Novgorod, ruim driehonderd kilometer ten oosten van Moskou, zonder toelating een manifestatie had georganiseerd.