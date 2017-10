“Haal je geld weg bij Spaanse banken”: separatisten sturen aan op ‘bank run’

Het platform Crida per la democràcia, dat de onafhankelijkheid van Catalonië nastreeft, vraagt de Catalanen om vanaf vrijdagochtend 8 uur hun geld weg te halen uit de grote Spaanse banken en het ook uit te geven om de lokale economie te helpen.

De beweging wil op die manier op een vreedzame manier protesteren tegen de arrestatie van Jordi Cuixart en Jordi Sànchez. Deze twee leiders van Catalaanse separatistische bewegingen worden nu als ‘politieke gevangenen’ beschouwd.

Crida per la democràcia vraagt aan de klanten van CaixaBank en Banc Sabadell ook om hun ongenoegen bekend te maken omdat beide instellingen hun hoofdzetel recent hebben verhuisd naar Valencia.

La @CridaDemocracia escalfa motors per a passar a l’acció directa pacífica i noviolenta. #CridaDemocracia pic.twitter.com/i8OsMnxs2H — Marc Colomer (@MarcColomer) October 19, 2017

In een begeleidende video is te zien hoe mieren een brug bouwen. Crida per la democràcia stelt dat wanneer miljoenen mensen vreedzaam samenwerken, enorme successen kunnen worden geboekt.

“Men zal zeggen dat je niet kan, dat je onbetekenend bent, maar vergeet nooit dat je niet alleen bent, we zijn met velen en samen kunnen we alles, met directe en vreedzame acties demonstreren we de kracht van het volk.”

Een ‘bank run’?

Vorige week raakte bekend dat banken in de eurozone in totaal 21,3 miljard euro aan liquiditeiten opvroegen. Dat was bijna zeven keer meer dan een week eerder. Welke banken het geld opvroegen is niet bekend. De zogenaamde MRO’s (Main Refinancing Operations) zijn anoniem. Maar Spaanse analisten zeiden dat de ongewone stijging wel degelijk ‘een gevolg was van de vraag naar geld vanuit Catalaanse banken’.

“Andere banken hebben geen geld nodig, omdat ze voldoende hebben aan wat er aan deposito’s binnenkomt. Verder vallen er binnen Europa geen merkbare veranderingen te noteren in de algemene tendens, in vergelijking met vorige weken.”

In een reactie zegt Banc Sabadell voorbereid te zijn op eventuele blokkades van en onregelmatigheden in haar kantoren op vrijdagmorgen.