Amerikaans minister vreest dat tweede 9/11 op komst is

“Terroristische organisaties, zoals Islamitische Staat en andere, willen een enorme explosie veroorzaken zoals op 9/11”, zei Amerikaans minister van Binnenlandse Veiligheid Elaine Duke op de Amerikaanse ambassade in Londen. “Ze willen daarbij vliegtuigen gebruiken. Daar is de Amerikaanse veiligheidsdienst duidelijk over.” Dat schrijft de Britse krant Evening Standard .

De recente aanslagen met messen en voertuigen zouden enkel een strategie van de terreurorganisatie zijn om hun leden betrokken en gemotiveerd te houden. “Chaos en terreur zaaien is hun doel”, meent Duke. “Ze verstoren de rust door constant kleine aanslagen te plegen. Voor ze een gigantische aanslag plegen, moeten ze voldoende inkomsten hebben en voldoende in de aandacht staan.”

“Enorm veel middelen en maatregelen”

Duke sprak ook geruststellende woorden in Londen: “De Verenigde Staten hebben al enorm veel middelen en maatregelen ingezet om een nieuwe aanslag te voorkomen. De terroristische dreiging van dit moment is de grootste sinds 11 september. We moeten alle mogelijke middelen aanwenden om een aanslag te vermijden.”