Gelukkig werden de Verenigde Staten gekoloniseerd door blanken. Indien het land daarentegen door zwarten zou zijn veroverd, had men een complete mislukking mogen verwachten.

Die uitspraken staan in een recente editie van het Gloom, Boom & Doom Report, een nieuwsbrief van de Zwitserse investeerder en beursgoeroe Marc Faber.

Die woorden hebben Faber echter al onmiddellijk heel wat tegenwind bezorgd. Een aantal zakelijke televisieprogramma’s hebben al gezegd Faber niet langer te zullen uitnodigen. Hij werd ook gevraagd om zijn bestuursfunctie in minstens één onderneming ter beschikking te stellen.

“Europeanen brachten wetenschap en technische vaardigheden naar Amerika,” verdedigde Faber zich in een commentaar over zijn uitspraken. “Het valt te betwijfelen of zwarte kolonisten datzelfde zouden hebben kunnen doen. Met zwarte kolonisten zouden de Verenigde Staten niet dezelfde vooruitgang hebben kunnen maken.”

“Afrikanen zullen altijd het excuus van onderdrukking gebruiken als verdediging voor hun economische achterstand, die ze aan de kolonisten toeschrijven. In werkelijkheid zouden de Afrikanen onder een systeem van een westers kolonialisme wellicht een veel beter leven hebben.”

Vrije meningsuiting

Faber, in de investeringswereld bekend als Dr. Doom, ontkent met klem een racist te zijn. Hij benadrukt alleen naar historische feiten te wijzen. Het feit dat hij omwille van zijn uitspraken door televisieprogramma’s wordt geweerd, is volgens Faber een onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting.

“Wanneer elke ongemakkelijke visie zonder enige vorm van analyse en context wordt veroordeeld, is de vrijheid van pers en meningsuiting ver afgedreven,” betoogde hij.

Door zijn opmerkingen zou Faber al wel zijn bestuursfunctie van de Canadese investeerder Sprott hebben moeten opgeven. Ook zou hij moeten zijn vertrekken uit de bestuursraden van de mijnbedrijven Novagold Resources en Ivanhoe Mines.

Zelf stelde Faber te verwachten dat hij nog door een aantal andere bedrijven zal worden gevraagd zijn bestuursmandaten op te geven.

Onder meer Fox Business Network en Consumer News and Business Channel (CNBC) hebben eveneens al te kennen gegeven in de toekomst op zijn diensten geen beroep meer te zullen doen.

In zijn nieuwsbrief heeft Faber ook felle kritiek geuit op de beslissing van Amerikaanse autoriteiten om een aantal historische monumenten van de Confederate States, die de slavernij wilden verdedigen, te verwijderen. Een aantal racistische en nationalistisch bewegingen hebben de verwijdering van de monumenten eveneens veroordeeld. (mah)