De International Pole Sports Federation (IPSF) krijgt in het Internationaal Olympisch Comité (IOC) een status van observeerder. Dat heeft de Global Association of International Sports Federations (GAISF) beslist.

Die maatregel biedt het paaldansen een mogelijk volwaardig statuut als Olympische sport in het vooruitzicht.

Skateboarding maakt over drie jaar in Tokio zijn debuut als Olympische sport. Katie Coates, voorzitter van de International Pole Sports Federation, geeft toe de voorzichtige hoop te koesteren dat vier jaar later ook het paaldansen op de Olympische kalender een plaats zou krijgen.

Ook armworstelen, voetgolf, tafelvoetbal, poker, trefbal en kogelheffen hebben het status van observeerder gekregen.

“De sportwereld is geïnteresseerd in jonge en trendy disciplines, die immers veel interesse wekken,” zegt Katie Coates. “Vertegenwoordigers van traditionele sporten hebben herhaaldelijk verteld dat we weinig kans op erkenning zouden hebben. We bewijzen echter dat het wel degelijk mogelijk is.”

Stripclubs

De moderne Olympische Spelen worden sinds het einde van de negentiende eeuw opnieuw georganiseerd. Polsstokspringen heeft daarbij steeds deel van de agenda uitgemaakt. Stokspringen kan ook worden teruggevonden in de oude literatuur en in de Griekse kunst die tot de vijfde eeuw voor onze tijdrekening teruggaat.

“Wel zijn traditionalisten wellicht bezorgd over een mogelijke introductie van het paaldansen, dat vooral in stripclubs een grote populariteit heeft opgebouwd,” erkent Katie Coates. “Het paaldansen heeft ongetwijfeld zijn oorsprong in de stripclubs, maar heeft inmiddels alle erotische banden doorgeknipt.”

“Het paaldansen is vooral een fitness-activiteit geworden en heeft zich ontwikkeld tot een competitieve sport met vaste regels en internationale competities. De sport heeft daarbij ook invloeden ondergaan van het Chinese paaldansen, het circus en het gymnastiek. Inmiddels heeft het paaldansen wereldwijd meer dan vijf miljoen beoefenaars.”

De sport probeert al ruim tien jaar een internationale erkenning te krijgen. Op het einde van het voorbije decennium werd de internationale federatie voor paaldansen opgericht en vijf jaar geleden werd het eerste wereldkampioenschap georganiseerd. (mah)