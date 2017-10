Spaanse regering schrapt autonomie van Catalonië

Het is het antwoord van de Spaanse premier Mariano Rajoy nadat de Catalaanse leider Puigdemont de Spaanse eis naast zich neer had gelegd om het onafhankelijkheidsstreven in te trekken voor het aflopen van een ultimatum om 10 uur vanochtend.

Zaterdag zal de Spaanse ministerraad bij elkaar komen om te overleggen welke maatregelen het zal nemen, in het kader van artikel 155. De hele Catalaanse regering kan worden ontbonden, of de leiders kunnen worden opgepakt, en er kunnen verkiezingen worden uitgeschreven.

In de wandelgangen was te horen dat Madrid als eerste vicepresident Oriol Junqueras zou willen vervangen, omdat hij verantwoordelijk wordt gehouden voor de organisatie van het verboden referendum van 1 oktober. Ook zou Madrid de greep op de Catalaanse belastingdienst versterken.

Alle Spaanse tv-kanalen telden af voor het ultimatum, dat Puigdemont gesteld was door Madrid: hij moest voor 10 uur vandaag duidelijk maken of de onafhankelijkheid was uitgeroepen.

Puigdemont moest dat doen omdat er volgens Madrid verwarring was ontstaan of hij nu wel of niet de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen.

De Catalanen gaan nu wellicht zelf onafhankelijkheid uitroepen

De Catalaanse regeringswoordvoerder Turull zei gisteravond dat Catalonië blijft bij het aanbod van onderhandelingen met Madrid, maar dat dat aanbod niet geldt als het streven naar onafhankelijkheid moet worden opgegeven. Hij dreigde ook dat Puigdemont direct de onafhankelijkheid zal uitroepen als Spanje artikel 155 in werking stelt.

Verwacht wordt Madrid een bewindvoerder boven Puigdemont zal aanstellen om nieuwe verkiezingen in Catalonië voor te bereiden. De deelstaatregering zal zo’n maatregel zo goed als zeker niet accepteren.

Op 1 oktober hield Catalonië een referendum met de vraag of de kiezers voor afscheiding van Spanje zijn. Ruim 42 procent van de Catalanen ging naar het stembureau en daarvan stemde 90 procent voor onafhankelijkheid. Het referendum is door de Spaanse rechter illegaal verklaard.