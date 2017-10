De heropbouw van de steden die door de oorlogen in Irak en Syrië zijn verwoest, zal vele jaren duren. Bovendien zullen gigantische financiële middelen moeten worden aangesproken. Dat blijkt onder meer uit rapporten van de Wereldbank.

Aangegeven wordt dat alleen al de opruiming van het puin in een stad zoals Aleppo minstens zes jaar zal eisen. De ruïnes die door bombardementen en andere aanvallen werden veroorzaakt, vormen volgens experts de belangrijkste hinderpaal voor een mogelijke heropbouw van het gebied.

Er wordt dan ook gewag gemaakt van een titanenwerk dat vele decennia in beslag zal nemen.

“Het opruimwerk moet heel omzichtig worden aangepakt,” benadrukken de experts. “Het puin bevat wellicht bommen die nog niet zijn ontploft. Bovendien zal men geconfronteerd worden met de aanwezigheid van zware metalen en andere soorten toxisch afval. Die materialen moeten met grote voorzichtigheid worden behandeld.”

“Daarnaast is er echter ook nog het probleem van de enorme volumes afval die moeten worden geëvacueerd. Alleen al in Mosoel moet rekening gehouden worden met een budget van ongeveer 250 miljoen dollar om het afval met vrachtwagens tien kilometer verder naar een stortplaats te vervoeren.”

Improvisatie

Vaak wordt gebruik gemaakt van improvisatie om het probleem aan te pakken. “Onder meer wordt ervoor gekozen om het afval in de rivieren te storten,” getuigen de experts. “Daardoor wordt echter het debiet van de rivier aangetast, wat in regenperiodes het gevaar op overstromingen verhoogt.”

“Elders wordt ervoor gekozen om met het afval de tunnels dicht te maken die de jihadisten en terroristen onder de stad hebben gegraven. Het vervuilde en toxische materiaal zal echter nog gedurende decennium een constante bedreiging voor de volksgezondheid blijven.”

Abdul Sattar al-Habbo, burgemeester van Mosoel, betoogt dan ook dat er veel te veel afval is, terwijl de stad zelfs geen geld heeft om een schop te kopen.

AFP PHOTO / GEORGE OURFALIAN

Sommigen suggereren het puin te gebruiken als recyclageproduct voor de bouw van nieuwe constructies. Daardoor kunnen immers de kosten van afvalvervoer worden geschrapt, terwijl tevens duizenden banen zouden worden gecreëerd.

“Daarmee zou echter slechts een oplossing worden geboden voor een miniem gedeelte van alle ecologische problemen die door de oorlogen en het geweld zijn gecreëerd,” wordt er benadrukt.

Oliebronnen zijn gebombardeerd of in brand gestoken, waardoor de hele omgeving onder een laag roet moet leven. Een zwavelfabriek ten zuiden van Mosoel die door jihadisten in brand werd gestoken, stuwt evenveel zwaveldioxide in de atmosfeer als de uitbarsting van een kleine vulkaan.

Ook wijzen de experts naar Syrië, waar ongeveer vijftigduizend ambachtelijke raffinaderijen in open lucht voor een gigantische vervuiling zorgen. De vernieling van ziekenhuizen, wapenfabrieken, industriële sites en energiecentrales heeft bovendien een toxische cocktail van chemicaliën, zware metalen en ander afval gecreëerd. (mah)