N-VA wil verrassende kandidate op lijst in Antwerpen

De 42-jarige Darya Safai is geboren in Iran, maar moest daar in 1999 als tandartsstudente wegvluchten nadat zo in de gevangenis was beland na een studentenprotest. Ze werd bij verstek veroordeeld tot 2 jaar cel, maar bouwde in België haar leven uit.https://twitter.com/deafspraaktv/status/866727121472942080?ref_src=twsrc%5Etfw

Darya Safai behaalde hier haar diploma en richtte met haar man tandheelkundige klinieken op in Antwerpen en Brussel. Haar levensverhaal kan je lezen in het boek Lopen tegen de wind, een boek dat is uitgedeeld in honderd Brusselse en Antwerpse secundaire scholen om zo leerlingen op jonge leeftijd bewust te maken van vrouwendiscriminatie.