Deze verrassende smartphone heeft de beste camera

Apple verraste vorige maand door met zijn iPhone 8 Plus 94 punten te scoren op de heel betrouwbare cameratests van de website DxOMark. Ook het kleinere broertje iPhone 8 haalde met 92 punten een heel goede score. Daarmee stond er voor het eerst sinds 2014 weer een iPhone bovenaan de ranking.

Lang hielden ze die leidersplaats wel niet vast. Begin deze maand klom de Samsung Galaxy Note 8 al op gelijke hoogte door ook 94 punten te scoren. Vooral de zoom viel in de smaak. Daarmee toont de Note 8 dat Samsung alleszins niet heeft stilgezeten en blijft vooruitgang boeken op het gebied van camera’s in hun smartphones. Maar het beloofde nog spannend te worden met meerdere andere merken die op het punt stonden een nieuw flagship te lanceren.

#GooglePixel2 reviewed: Sets new record for overall #smartphone camera quality.

See why it is at the top: https://t.co/xAxIFJWHpY #DxOMark pic.twitter.com/w4njQ1E5rZ

— DxOMark (@DxOMark) October 5, 2017