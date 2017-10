Vingerafdrukken verraden meer dan je denkt

Vingerafdrukken zullen in de toekomst detectives nog veel meer informatie kunnen bezorgen om misdrijven te kunnen oplossen. Dat hebben wetenschappers van de Sheffield Hallam University in Engeland gezegd.

Onder meer zal uit een vingerafdruk voortaan ook kunnen worden afgeleid of een verdachte alcohol of drugs heeft gebruikt. De technologie is gedurende een periode van vijf jaar uitgetest bij de politie van West Yorkshire.

Volgens de wetenschappers is de oplossing klaar om in de klassieke forensische procedures opgenomen te worden. Sommige partijen maken gewag van een gigantische doorbraak in het forensisch onderzoek.

“De techniek gebruikt een vorm van massaspectrometrie om sporen van diverse substanties in een vingerafdruk terug te vinden,” verduidelijk onderzoeksleider Simona Francese, professor biowetenschappen aan de Sheffield Hallam University.

“Proeven hebben aangetoond dat het de techniek mogelijk is om bloed te detecteren in een vingerafdruk die dertig jaar oud is. Daardoor zou de techniek ook kunnen worden toegepast bij de herziening van onopgeloste misdrijven.”

“De technologie is gesofisticeerd en duur, maar is die investeringen waard. De techniek lijkt vooral in belangrijke dossiers – zoals moorden of verkrachtingen – grote bijdragen te kunnen leveren.”

Zweet

“Een vingerafdruk is eigenlijk niet meer dan zweet,” omschrijft Simona Francese de nieuwe forensische techniek. “Zweet is een biologische matrix die allerlei molecules omvat. Deze molecules zijn afkomstig van het lichaam, maar ook van de omgeving waarmee de vingertop recent werd gecontamineerd.”

“Een ontleding van de vingerafdruk kan dan ook een bijzonder rijke schat aan gegevens opleveren. Onder meer is het mogelijk het geslacht van een individu te achterhalen, maar ook kan worden aangegeven of de betrokkene met bloed in contact is gekomen. Tevens kunnen sporen van drugs, voeding en cosmetica worden teruggevonden.”

Neil Denison, hoofd wetenschappelijke ondersteuning bij de politie van West Yorkshire, wijst erop dat de wetenschap van de vingerafdruk de voorbije eeuw niet veel vorderingen meer heeft geboekt. “De nieuwe technologie kan een grote vooruitgang betekenen voor de preventie en detectie van misdrijven,” betoogt hij.

Volgens Stephen Bleay, hoofd wetenschappelijk onderzoek van de Britse regering, kan de techniek mogelijk al binnen enkele maanden bij een concreet onderzoek worden ingezet. De Britse overheid zegt dat de politie en het openbaar ministerie uiteindelijk hun goedkeuring voor de technologie moeten geven. (mah)