Rajoy zet Catalaanse regering af en wil nieuwe verkiezingen

Dat kan wanneer men van mening is dat een autonome gemeenschap het algemene belang van Spanje schaadt of haar grondwettelijke verplichtingen niet nakomt.

Einde Catalaanse autonomie of het begin van de Catalaanse onafhankelijkheid?

Spaans premier Mariano Rajoy liet na afloop van het overleg in een persconferentie weten dat beslist was om artikel 155 van de grondwet in te roepen omdat er geen andere keuze was, na de “illegale acties” van de Catalanen.

De regering vraagt nu aan de senaat om Catalaans regiopresident Carles Puigdemont en zijn regering af te zetten en Catalonië onder direct bestuur van Madrid te brengen. Deze beslissing is slechts tijdelijk, want binnen zes maanden komen er nieuwe regionale verkiezingen in Catalonië. Rajoy bevestigde op de persconferentie verder dat dit niet het einde is van de Catalaanse vraag voor onafhankelijkheid. “We trekken de autonomie van Catalonië niet in, we vervangen alleen de politiek verantwoordelijken.”

Op 1 oktober werd een referendum gehouden in Catalonië, waarbij 40 procent van de Catalanen zijn stem uitbracht. Uit de resultaten bleek dat 90 procent van de kiezers voor een afscheiding van Spanje is. Maar dit referendum werd door de Spaanse overheden illegaal verklaard.

Voorlopig is het besluit van de regering nog niet bindend. Het besluit wordt nu op de tafel gelegd in de senaat en ook Catalaans leider Puigdemont heeft het recht om te reageren op deze beslissing. Puigdemont liet eerder al weten dat hij de Catalaanse onafhankelijkheid zou uitroepen indien de Spaanse regering gebruik zou maken van artikel 155.