Trump geeft ‘JFK-files’ vrij; mogen we vuurwerk verwachten?

De Amerikaanse president Trump heeft zaterdag via Twitter een bericht de wereld ingestuurd waarin hij bekend maakt dat hij plannen heeft om alle geclassificeerde documenten rond de moord op John Fitzgerald Kennedy in 1963 openbaar te maken, „onder voorbehoud van kennisneming van verdere informatie.” .

De moord op Kennedy leidde in 1963 tot veel ophef. Al snel deden samenzweringstheorieën over mogelijke betrokkenheid van geheime diensten de ronde.

Subject to the receipt of further information, I will be allowing, as President, the long blocked and classified JFK FILES to be opened. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 21, 2017

In 1992 werden deze documenten verzegeld als gevolg van de JFK Assassination Records Collection Act. Dat gebeurde nadat ‘JFK’, een film van Oliver Stone over de moord op de president, een enorm succes kende. Enkel Trump heeft de macht om de informatie toch geheim te houden, indien hij meent dat dit in het belang van het land is.

Roger Stone

Trumps beslissing volgt op gesprekken met Roger Stone. Dat is een in de VS erg omstreden figuur. Al vroeg in de afgelopen verkiezingscampagne schaarde hij zich aan de kant van Trump. Hij voorziet de president ook af en toe van advies. Stone is de auteur van het boek “The Man Who Killed Kennedy: The Case Against LBJ.”

Volgens Stone zullen de documenten weinig nieuws aan het licht brengen. Wel dat Lee Harvey Oswald nauwere banden onderhield met de CIA en de FBI dan tot nog toe werd aangenomen. Op de vraag of de documenten tot chaos zouden kunnen leiden, antwoordt Stone dat dit weinig waarschijnlijk is. Alle betrokkenen zijn dan ook al overleden.

Over Roger Stone is de documentaire ‘Get me Roger Stone‘ gemaakt. Die is op Netflix te bekijken. Daarin wordt de – vaak duistere maar vooral transformatieve – rol van Stone in de Amerikaanse politiek uit de doeken gedaan.

Opmerkelijk: Is het niet ironisch dat deze beslissing net door president Trump wordt genomen, een man die zelf verschillende samenzweringstheorieën ondersteunt? Zo beweerde hij tijdens zijn campagne dat de klimaatwijziging een uitvinding van de Chinezen is en dat Barack Obama niet in de VS is geboren. Trump had tijdens de verkiezingscampagne ook laten uitschijnen dat er een relatie was tussen de vader van senator Ted Cruz en Lee Harvey Oswald, de moordenaar van Kennedy. Die claim is nooit hard gemaakt.