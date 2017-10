Wie in Honolulu, de hoofdstad van de Amerikaanse staat Hawaï, tekstberichten verstuurt terwijl ie de straat oversteekt, begaat een overtreding die wordt bestraft met een geldboete van maximum 99 dollar (83 euro). Het gaat om een uitbreiding van een wet die ook verbiedt om tekstberichten te verzenden terwijl men achter het stuur zit. Voor mensen die de nooddienst 911 willen bereiken maakt de wet uiteraard een uitzondering. Volgens schepen Brandon Elefante is het de stad vooral om de veiligheid van jongeren te doen.

Honolulu is daarmee de eerste grote Amerikaanse stad die voetgangers verbiedt hun smartphone te bekijken terwijl ze oversteken. Vorig jaar zijn er in de VS 11% meer voetgangers omgekomen in het verkeer dan een jaar eerder. Volgens cijfers van de National Safety Council (NSC) zouden tussen 2000 en 2011 in de Verenigde Staten ruim 11 000 voetgangers betrokken zijn geweest bij ongelukken veroorzaakt door het gebruik van een mobiele telefoon.

Augsburg en Chonqing

Het Duitse Augsburg experimenteert sinds kort met een andere aanpak. Het plaatselijke gemeentebestuur heeft daar verkeerslichten in stoeptegels laten inbouwen zodat mensen die naar hun smartphone kijken van uit hun ooghoeken kunnen zien wanneer het licht op rood springt. Volgens een woordvoerster van het gemeentebestuur zouden de nieuwe lichten zorgen voor “een sterk verbeterde oplettendheid”.

© Thomas Hosemann/Stadtwerke Augsburg

Honolulu en Augsburg zijn niet de enige steden die experimenteert met aanpassingen aan het verkeersreglement of de verkeersinfrastructuur voor smartphonegebruikers. De Chinese stad Chonqing creëerde in 2014 speciale voetgangersstroken voor fervente smartphonegebruikers die niet voor zich uit kunnen kijken tijdens het stappen.