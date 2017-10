Verkiezingsoverwinning maakt weg vrij voor militarisering Japan

Na WO2 werd beslist dat Japan nooit meer oorlog mocht voeren en geen militaire macht meer mocht hebben. Omdat het land niet weerloos kon achterblijven nadat de Amerikanen er in 1950 wegtrokken, werd er snel een Nationale Politiereserve samengesteld. Die zou het land moeten verdedigen tegen invasie. Die politiereserve evolueerde in de JSDF, het huidige leger.

De voorbije jaren zijn de beperkingen op de inzet van Japanse troepen alsmaar afgebouwd; maar officieel heeft het land nog altijd geen leger, maar een “zelfverdedigingsmacht” van niet minder dan 230.000 troepen die uitgerust zijn met de meest moderne wapens.

Dreiging

Maar premier Abe vindt dat vanwege de dreiging van Noord-Korea en de toenemende militaire kracht en ambities van China Japan zijn leger echt moet kunnen uitbreiden. En dat het bijvoorbeeld niet alleen defensieve, maar ook offensieve missies moet kunnen uitvoeren.

Eén van de problemen is dat door de grondwet de militaire uitgaven geplafonneerd zijn op een bepaald percentage van het bbp. De grondwet moet dus worden veranderd, en om dat te kunnen doen heeft Abe een tweederde meerderheid nodig in het parlement.

Die aanpassing van de grondwet is de grote droom van Abe. Het was voor Abe de belangrijkste reden om juist nu vervroegde verkiezingen uit te schrijven. Hij zag hoe de oppositie steeds zwakker werd. Zijn eigen populariteit was ook weggezakt, maar vanwege zijn houding tegenover Noord-Korea kwam hij er weer beter voor te staan.

Japan heeft de facto het vermogen om uit te groeien tot een militair machtige staat met kernwapens. En het lijkt dat nu ook te gaan doen.

Kruidvat

Het verontrustende is dat er veel meer speelt dan alleen de voortdurende dreiging van Noord-Korea. Zo is zo ongeveer de hele regio verwikkeld in een strijd om heerschappij dan wel territorium in de Zuid-Chinese Zee, maken Japan en Rusland al sinds de Tweede Wereldoorlog ruzie om de Koerilen-eilanden, en claimen Japan en China allebei een eilandengroep in de Oost-Chinese zee (of liever: een olievoorraad van 200 miljoen vaten).

Een belangrijk neveneffect van de bewapening is de boost die ze aan de economie van de militariserende landen geeft. En Japan zou wel degelijk plannen hebben om zo de grote scheepsbouwwerven aan het werk houden door opdrachten te geven om militaire schepen te bouwen.