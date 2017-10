Jimmy Carter neemt het op voor Trump

Voormalig Amerikaans president Jimmy Carter heeft het in een interview met de New York Times opgenomen voor zijn ambtsgenoot Donald Trump.

“Ik denk dat de media harder zijn voor Trump dan voor eender welke andere president,” zei Carter, die werd geïnterviewd door columniste Maureen Dowd.

“Het lijkt er op alsof iedereen zo maar kan claimen dat Trump mentaal gestoord is en andere zaken kan vertellen.”

Op de vraag of de Verenigde Staten ‘verzuren’, antwoordde de ondertussen 93-jarige Democraat “dat Trump weliswaar voor een escalatie zorgt, maar dat die verzuring zeker al bestond toen Trump aantrad.”

“De Verenigde Staten zijn altijd een dominante speler geweest in de ganse wereld. Vandaag zijn we dat niet meer,” aldus Carter. “En we zullen het ook niet meer zijn. Rusland heeft een comeback ingezet en India en China worden steeds belangrijker.”

Praten met Kim Jong-un

Carter (links op de foto met de 4 overige levende ex-presidenten) zei ook vrijwilliger te zijn om met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un te onderhandelen over diens kernprogramma, mocht hem dat door president Trump worden gevraagd. Carter vindt dat “je met dictators praten moet.” De ex-president haalde zich in 1994 de woede van toenmalig president Bill Clinton op de hals door zonder diens toelating in Noord-Korea te gaan onderhandelen met Kim Il-sung, de grootvader van de huidige leider. Beide sloten toen een akkoord… dat door Noord-Korea nooit werd gerespecteerd.

Obama’s email-adres

Dat de ex- en huidige presidenten niet noodzakelijk vriendelijk zijn voor elkaar mag blijken uit het feit dat Trump Carter meermaals ‘een van de slechtste presidenten’ in de geschiedenis heeft genoemd. Op de vraag of hij in het ebzit is van Obama’s email-adres, antwoordde Carter gewoon ‘neen’.