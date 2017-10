Duitse auto-industrie verliest haar glans

Onderzoekers van de Europese Commissie zijn vrijdag het hoofdkwartier van BMW in München binnengevallen. Ze hebben aanwijzingen dat een aantal Duitse autobouwers jarenlang kartelafspraken hebben gemaakt.

Al in juni had het Duitse magazine Der Spiegel gemeld dat de Europese mededingingswaakhond de kartelvorming bij BMW, Daimler, Volkswagen en Audi zou gaan onderzoeken. Die zouden decennialang prijsafspraken hebben gemaakt met leveranciers van bepaalde onderdelen. Op die manier zouden ze normale concurrentie hebben omzeild. De inval bij BMW zou deel uitmaken van het onderzoek naar deze praktijken.

Opmerkelijk genoeg vielen de onderzoekers enkel bij BMW binnen. Dat zou er op kunnen wijzen dat BMW – in tegenstelling tot de andere betrokken merken – niet of onvoldoende snel met het gerecht heeft samengewerkt. Daimler heeft wel bekendgemaakt dat het geen financiële middelen heeft opzij gezet voor een eventuele boete. Dat zou er op kunnen wijzen dat het bedrijf vrij zeker is dat het niet beboet zal worden.

Duitse auto-industrie verloor haar glans

De Duitse auto-industrie heeft de voorbije jaren zware boetes moeten incasseren. Het Volkswagenschandaal ligt nog vers in het geheugen. Ruim 5 miljoen auto’s werden uitgerust met gemanipuleerde software. Die moest ervoor zorgen dat het leek alsof de wagens minder uitstootten dan ze in werkelijkheid doen. De zaak heeft het bedrijf tientallen miljarden euro gekost. Deze nieuwe zaak legt opnieuw een smet op het blazoen van een industrie die hard probeert haar imago op te krikken. Toch kan het nog jaren duren vooraleer het onderzoek afgesloten kan worden en ook de afloop van de zaak staat niet vast. In september nog had Europees mededingingscommissaris Margrethe Vestager zich afgevraagd of de onderzoekers een illegaal kartel niet hadden verward met ‘volledig legale samenwerking’.

BMW herhaalt ondertussen dat zijn voertuigen niet gemanipuleerd zijn en aan alle juridische voorschriften voldoen. Ook zegt het bedrijf mee te werken aan het onderzoek.