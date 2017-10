Lombardije en Veneto willen macht van Rome inperken

In tegenstelling tot de Spaanse regio Catalonië werd niet gestemd over onafhankelijkheid, maar over de vraag of Veneto en Lombardije meer zeggenschap moeten krijgen over onder meer het beheer van hun financiën, het onderwijs en de gezondheidszorg.De uitslag van het referendum is niet bindend, maar regiobestuurders krijgen er wel een betere uitgangspositie bij de onderhandelingen met Rome over vergroting van de regionale macht op het gebied van veiligheid, migratie, onderwijs en milieu.

Het referendum in Veneto zou alleen geldig zijn als meer dan 50 procent van de stemmers kwam opdagen. Dat is gelukt. In Lombardije was geen minimum-opkomst afgesproken. De regiopresident had eerder gezegd dat hij tevreden zou zijn met een opkomst van 34%, en ook die lijkt te zijn gehaald.

De initiatiefnemers van het referendum willen onder meer ook bereiken dat er meer belastinggeld gaat naar de twee rijke regio’s, die samen goed zijn voor zo’n 30% van het bnp van Italië.

Lega Nord

In Lombardije ligt onder meer de miljoenenstad Milaan en toeristenstrekpleister Comomeer. Onder meer de steden Verona, Vicenza en Venetië liggen in de regio Veneto. In beide regio’s is de anti-immigratiepartij Lega Nord aan de macht, dat zijn streven naar onafhankelijkheid voor het rijke noorden van Italië al een tijdje heeft opgegeven. Sindsdien probeert ze in heel Italië kiezers te trekken door zich af te zetten tegen Europa en tegen “de politieke elite” in Rome.

Het referendum kreeg steun van de protestpartij de Vijfsterrenbeweging van de komiek Beppe Grillo en Forza Italia van voormalig premier Silvio Berlusconi. Voor de laatste zijn de referenda een testcase voor zijn kansen bij de nationale parlementsverkiezingen volgend jaar.