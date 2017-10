Saudi-Arabië: ” We willen terug naar gematigde, open islam”

Saudi-Arabië wil terugkeren naar een gematigde, open islam. Dat heeft kroonprins Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud aangekondigd. De prins gaf een speech ter gelegenheid van de Future Investment Initiative conference in Riyad. Hij zei ook dat het land meer gaat doen om het extremisme te bestrijden.

“We willen terug naar wat we waren, een gematigde islam die open staat voor de wereld en voor alle godsdiensten. We zullen geen 30 jaar van ons leven vergooien met extremistisch gedachtengoed. Vandaag al zullen dat vernietigen.”

De conferentie wil de wereld tonen hoe het land open staat voor de moderne wereld en hoe economische diversificatie wordt nagestreefd.

De 32-jarige Mohammed bin Salman (foto) is eerder dit jaar door zijn vader koning Salman benoemd tot kroonprins. Die benoeming heeft verregaande gevolgen voor de monarchie en de grootste economie in het Midden-Oosten.

Mohammed bin Salman wordt gezien als de architect van de Saoedische poging om de grotendeels van olie afhankelijke economie van het koninkrijk tegen 2030 te hervormen.

Vrouwen in Saudi-Arabië

Vorige maand al had het ultra-conservatieve koninkrijk een rijverbod voor vrouwen opgeheven. Saoedi-Arabië was het enige land ter wereld dat vrouwen verbood een auto te besturen. Dat werd wereldwijd als een symbool beschouwd voor de onderdrukking van de Saoedische vrouwen. Andere landen vragen de Saudische overheid al langer maatregelen te nemen om een einde te maken aan de wilaya. Daarmee wordt het voogdijschap bedoeld waaraan de Saudische vrouwen zijn onderworpen. Daarin wordt onder meer geëist dat voor buitenlandse reizen of een huwelijk toestemming van mannelijke familieleden wordt verkregen.

De laatste maanden gaan in het koninkrijk meer stemmen op voor de introductie van een reeks hervormingen. Daarbij botsen de lokale machthebbers steeds opnieuw met invloedrijke geestelijken, die de koninklijke familie traditioneel ondersteunen. In Saudi-Arabië wordt het wahabisme beleden, dat is een puriteinse vorm van de soennitische islam.

Extreem wahabisme is dan weer een strekking binnen de islam die wordt beleden door extremistische groeperingen als Al Qaeda en de Islamitische Staat.