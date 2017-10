Wordt Angela Ahrendts de volgende CEO van Apple?

Ondanks verwoede pogingen om daar verandering in te brengen is de techwereld nog altijd grotendeels een mannenbastion. Daar kan straks misschien verandering in komen. De kans bestaat dat een vrouw aan het hoofd komt te staan van Apple, ‘s werelds belangrijkste techbedrijf.

Amazing day, beautiful store, incredible customers. We love you Chicago! pic.twitter.com/WC41JBIVaR — Angela Ahrendts (@AngelaAhrendts) October 20, 2017

Angela Ahrendts is al enige tijd de leading lady van Apple. Als Senior Vice President of Retail is ze verantwoordelijk voor de Apple Stores. Die functie vervult ze sinds 2014. Daarvoor was ze meer dan twintig jaar actief in de modewereld, waarvan de laatste jaren als CEO van Burberry. Daar transformeerde ze Burberry in een digitaal merk via een innovatieve website en digitale winkels, met een verdriedubbeling van de omzet tot gevolg.

Enkele dagen terug was Angela Ahrendts met CEO Tim Cook op de opening van een nieuwe indrukwekkende Apple Store in Chicago. Daar had BuzzFeed een gesprek met hen en vroeg de interviewer aan Tim Cook of hij naast zijn opvolgster zat. Die schoof de vraag handig door naar Angela Ahrendts zelf, maar die ontkende: “Fake news, silly, no.”

Tim Cook daarentegen ontkende niet. “Ik zie het als mij taak als CEO om zoveel mogelijk mensen klaar te stomen om mij te kunnen opvolgen. En als de tijd rijp is, is het aan de Raad van Bestuur om de juiste beslissing te nemen”, zei hij.

I just saw Future Apple CEO @AngelaAhrendts on her farewell @Burberry tour! The most important hire Tim Cook has ever made! — Marc Benioff (@Benioff) October 29, 2013

Beste betaalde medewerker

Toch is de vraag zeker niet absurd want al sinds haar overstap naar Apple wordt Angela Ahrendts gezien als de volgende CEO van het bedrijf. Die functie is sinds 2011 in handen van Tim Cook, die toen overnam van de ondertussen overleden Steve Jobs. Opvallend is dat Angela Ahrendts wel de beste betaalde medewerker is bij Apple. Ze zou zo’n 60 miljoen euro per jaar verdienen, meer dan CEO Tim Cook.

Indien de 57-jarige Angela Ahrendts ooit echt gepromoveerd wordt tot CEO is dat een belangrijke symbolische stap in de techwereld. Toen president Donald Trump in juni de topmensen van alle grote Amerikaanse technologiebedrijven uitnodigde in het Witte Huis, viel nog maar eens op hoe mannelijk die wereld is.

Ook bij Apple is Angela Ahrendts de enige vrouw in het management. Ze was dan ook de eerste vrouw die mocht spreken op een van de iconische keynotes van Apple. Dat was ook het geval tijdens de meest recente keynote waar de iPhone 8, 8 Plus en X werden voorgesteld.

