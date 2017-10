Macron en Egypte, wapenhandel boven mensenrechten?

De Franse president Emmanuel Macron ontvangt dinsdag en woensdag op het Élysée zijn Egyptische ambtsgenoot Abdel Fattah al-Sissi. Egypte was de voorbije 10 jaar dan ook de op drie na belangrijkste klant van Frankrijk wat betreft de aankoop van wapens.

Maar op de website van Mediapart betreurt Thomas Cantaloube dat het Franse staatshoofd de handelsbetrekkingen met Egypte voorrang geeft op de mensenrechtensituatie in dat land:

“Het Frankrijk van Emmanuel Macron lijkt vastberaden om de politiek van zijn voorgangers verder te zetten en dat ondanks de steeds meer dramatische situatie in Egypte en dat op zowat elk vlak: die van de fundamentele vrijheden en van de democratie uiteraard, maar ook die van de economie en de veiligheid in het land.

Toch mag er geen twijfel heersen. Egypte is geen land dat zich ergens in de ‘grijze zone’ bevindt, waar bepaalde beperkingen van mensenrechten worden gecompenseerd door vooruitgang op een ander vlak. […] De lijst van de uitschuivers van het Egyptische regime is lang en op verschillende vlakken erger dan wat zich tijdens het regime van Hosni Moebarak afspeelde.”

Macron zelf vindt dat het niet aan hem is om zijn Egyptische collega “buiten elke context” de les te spellen. “Ik ben me bewust van de veiligheidscontext in dewelke de Egyptische president moet handelen.” Macron had het over “een uitdaging, de stabiliteit van dat land en de strijd tegen het religieuze fundamentalisme. We kunnen daar niet naast kijken.”