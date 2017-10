Het blijft niet bij atoombommen: Noord-Korea produceert ook biowapens

VX is tot vandaag de dag het giftigste chemische wapen ooit ontworpen. Ook Noord-Korea heeft het. Het zou zelfs na de VS en Rusland de grootste voorraad hebben: tussen 2.500 en 5.000 ton. Van iets waar je amper 10 milligram nodig hebt om iemand te doden dus.

Al in 2002 werd voor het eerst de capaciteit van Noord-Korea op het vlak van bio- en chemische wapens in kaart gebracht door verschillende inlichtingendiensten. Ondertussen zijn zowel de Amerikanen als de Zuid-Koreanen behoorlijk zeker dat dit in het arsenaal van Kim Jong-un zit: Bacillus anthracis (anthrax), Clostridium botulinum (botulisme), Vibrio cholerae (cholera), Bunyaviridae hantavirus (Koreaanse hemorragische koorts), Yersinia pestis (pest), Variola (pokken), Salmonella typhi (buiktyfus), Coquillettidia fuscopennata (gele koorts), Shigella (disenterie), Brucella (brucellosis), Staphylococcus aureus, Rickettsia prowazekii (tyfus) en T-2 mycotoxin.

VX

VX (S-2 Diisoprophylaminoethyl methylphosphonothiolate) behoort tot de organofosfaten en is tot vandaag de dag het giftigste chemische wapen ooit ontworpen.

10 milligram van het goedje is genoeg om iemand snel om het leven te brengen. VX is 100 keer dodelijker dan bijvoorbeeld het beruchte saringas. Het is bovendien erg moeilijk te detecteren; het is smaak- en geurloos en heeft ook geen kleur.

De Verenigde Naties hebben VX als massavernietigingswapen geklasseerd. Het wordt overigens alleen gebruikt als chemisch wapen en heeft geen enkele andere toepassing, hoewel het origineel werd ontworpen als insecticide in de jaren vijftig. Maar al meteen bleek dat het daarvoor veel te gevaarlijk was.

Alleen de VS en Rusland hebben in het verleden officieel toegegeven dat ze VX hebben geproduceerd. Beide landen hebben alvast een deel daarvan verwoest na het sluiten van een verdrag.

Uit een rapport van de Franse inlichtingendiensten uit 2013 blijkt dat Assad “verschillende tonnen” van VX zou hebben. Ook Noord-Korea heeft het, hoewel het altijd heeft ontkend chemische wapens te maken. Het zou zelfs na de VS en Rusland de grootste voorraad hebben: tussen 2.500 en 5.000 ton. Van iets waar je amper 10 milligram nodig hebt om iemand te doden dus.

Het VX waarmee Kim zijn halfbroer liet vermoorden op een Malaisische luchthaven kwam uit het Pyongyang Bio-technical Institute, gerund door het Noord-Koreaanse leger. Er zijn foto’s van hoe Kim Jong-un er zich laat rondleiden.

De jongste jaren zouden de Noord-Koreanen vooral bezig geweest zijn met hoe ze hun bio- en chemische wapens konden inzetten. Dat zou ondertussen kunnen met raketten.